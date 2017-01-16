Своенравный лебедь вынудил поезд опоздать: обзор прессы

Фото: mk-london.co.uk

Антитабачная концепция противоречит законодательству; у российского сельского труженика угнали Rolls-Royce; в Бельгии попытались лишить депутатов бесплатного спиртного – эти и другие новости заинтересовали ведущего «Авторадио-Благовещенск» Павла Савинкина настолько, что он включил их в сегодняшний обзор прессы.

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Для начала Павел Андреевич хочет успокоить курильщиков, сильно озабоченных предложением минздрава не продавать табачную продукцию тем, кто родился после 2015 года. На защиту нового поколения встало министерство юстиции, изучившее антитабачную концепцию и решившее, что она противоречит Конституции и российскому законодательству. А и действительно, разве не является дискриминацией предложение увеличить рабочий день курящих пропорционально времени, затраченному ими на курение? Об этом обозреватель прочитал в субботнем выпуске газеты «Труд-7».

Напишут же такое

В «Собеседнике» пишут о том, что вопрос о закрытии Мавзолея потерял актуальность в современном обществе. Правда, это позиция не газеты, а депутата Госдумы РФ Валерия Рашкина. Член фракции КПРФ в качестве аргументов приводит статистику: количество посещающих Мавзолей год от года растет.

Но что интересно: в этой же заметке говорится, что, согласно опросу ВЦИОМ, более 60 процентов россиян выступают за предание тела вождя мирового пролетариата земле. Впрочем, многие ВЦИОМовские проценты вызывают у россиян глубокие сомнения.

Полный абзац

Кстати, о пролетариате. «Убойная сила» рассказала, что под Петербургом у сельского труженика угнали машинешку в то время, когда он занимался фитнесом в местном спорткомплексе «Петроспорт». Неизвестные злоумышленники вскрыли замок личной кабинки крестьянина и украли ключи от автомобиля, стоимость которого оценивается в 25 миллионов рублей, – все-таки Rolls-Royce – машина не из дешевеньких.

Оп-паньки

О пролетариях поговорили, теперь о депутатах. Из «Панорамы» узнал, что в недрах парламента Бельгии у пары отмороженных голов родился законопроект о лишении депутатов бесплатного пива и вина, которое выдается им во время работы ассамблеи. Делается это для того, чтобы депутаты не бегали по барам и магазинам. Но недавно между перебравшими законодателями возникла пьяная драка, чем для своего самоутверждения воспользовались случайно попавшие в депутатский корпус язвенники.

Газета пишет, что при зачтении предложения в зале стояли громкий хохот, свист и улюлюкание. Предложение, как все поняли, не прошло.

Летят утки

И теперь о грядущем. Оно безрадостно. И дело даже и не в санкциях, которые не каждый из нас и заметил, и даже не в Трампе, который, хоть и наш, но, как говорят политологи, не настолько. Нет, дело в другом: безрадостность нам светит (в самом прямом смысле) со стороны Солнца. Ни экологическая катастрофа, ни ядерная война, ни пандемия не страшны человечеству – уж с ними-то справимся! Самое страшное – это солнечное излучение, на которое люди никак не могут повлиять. А еще солнечный ветер, который, пройдя по Земле, уничтожит абсолютно все живое. Заодно ученые предупреждают, что в какой-то момент Солнце может охладиться, а любая из ближайших к нам галактик способна взорваться. Не до рокфора с омарами нам будет тогда, - сообщает журнал «GEO».

И передернув плечами в ознобе страха, Павел Савинкин приступил к последнему сообщению.

На посошок

«Последышек» же у нас добрый и вполне человеческий – он из «Экспресс-газеты». Пассажиры электрички, направляющейся в Лондон, были возмущены тем, что поезд замедлил скорость до скорости улитки, а многие спешили по важным делам. Оказалось, что помехой оказался лебедь, неспешно бредущий по рельсам и наотрез отказывающийся уйти погулять куда-нибудь в другое место.

Машинисту пришлось сбавить скорость и медленно ползти вслед за своенравной птицей, которая не нашла для прогулки лучшего места, чем рельсы. Когда пассажиры узнали о причине задержки, они наградили машиниста аплодисментами.

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