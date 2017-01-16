На похороны солдата-срочника из Мордовии представители части не приехали

Фото: stolica-s.su

В Мордовии простились с погибшим 18-летним солдатом-срочником. 22 января Евгения Вельмакина похоронили на кладбище села Старое Синдрово Краснослободского района. Представители воинской части из Приамурья на прощание не приехали, сообщает «Столица С».

В последний путь солдата-срочника провожали всем селом.

Когда катафалк с телом солдата подъехал к дому Вельмакиных, машину обступили рыдающие родственники. Обстановка была накаленной, представители краснослободского военкомата не сразу смогли вытащить гроб.

«Я считаю, что Женю сначала забили до смерти, а потом повесили, – заявил корреспонденту «С» один из жителей села. – Конечно, должно быть расследование. Негодяев нужно наказать».

Тело 18-летнего парня исследовали эксперты на предмет обнаружения гематом и следов борьбы. Результаты экспертизы станут известны на следующей неделе.

Как пишет СМИ, на траурную церемонию не приехали представители амурской части. Они передали цинковый гроб с телом солдата сотрудникам краснослободского военкомата в Москве, после чего ретировались.

Юношу нашли повешенным на территории воинской части № 53790 в городе Белогорске Амурской области утром 15 января.

В СМИ появилась переписка погибшего в Белогорске солдата-срочника, датированная декабрем прошлого года. Незадолго до трагедии Евгений Вельмакин писал своей девушке Насте, что его систематически избивают и пытают командиры. Родственники парня не верят, что его смерть была самоубийством,

Родные Евгения настаивают на тщательном расследовании обстоятельств его гибели. Они считают, что солдат был убит, либо его довели до рокового шага. В этом их поддерживает Совет солдатских матерей России, составивший специальную петицию.

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