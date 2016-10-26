Гости «Эха Москвы в Благовещенске» 23 января: журналист и зам управляющего ПФР

Утром в эфире «Авторадио-Благовещенск», в программе «Эхо недели», была журналист газеты «Амурская правда» Варвара Сиянова. С ней беседовали ведущие Татьяна Удалова и Олег Никитин.

Днем в студию придет Наталья Машкина, заместитель управляющего ОПФР по Амурской области. О том, как будут расти пенсии в 2017 году, с ней побеседуют ведущие Екатерина Кузьмина и Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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