Спасли похищенного ребёнка: история Приамурья

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Десятилетнюю Катю Бачурину, которую похитили в Еврейской автономной области 21 января 2016 года, нашли 23 января в Амурской области, в районе посёлка Прогресс. Там же задержали похитителя девочки – 40-летнего хабаровчанина.

Девочка оказалась жива и здорова. Неизвестные похитили 10-летнюю школьницу Катю Бачурину в селе Волочаевка Еврейской автономной области. Катя направлялась в школу, когда к ней неожиданно подъехал автомобиль. Неизвестные насильно затолкали девочку в салон и скрылись с места преступления.

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1920 год. Состоялось собрание казаков станицы Иннокентьевской, большинство высказалось за прекращение гражданской войны. А в телеграмме в штаб Семёнова управляющий Амурской областью И. Д. Прищепенко сообщал, что все прииски Зейского района, Нижней Селемджи, Буреинского горного округа захвачены партизанами, почтовая и телеграфная связь с приисками – в руках партизан.

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23 января 1923 года закончил работу IV съезд водников Амурского бассейна. Его участники за несколько дней успели обсудить проблемы возрождения водного транспорта, составить и отправить приветственное письмо В. И. Ленину.

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В 1963 году облисполком принял решение об организации в Райчихинске студии телевидения при Амурском областном комитете по радиовещанию и телевидению, действующей на самостоятельном балансе.

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1965 год. В Благовещенске состоялось совещание учёных Дальнего Востока, на котором было решено организовать здесь научную организацию по координации исследовательской работы учёных Дальнего Востока по проблемам сельского хозяйства.

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23 января 1971 года введена в эксплуатацию станция «Орбита» в городе Зея.

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23 января 1975 года Герой Советского Союза лётчик-космонавт СССР Валентин Лебедев вручил побывавший в космосе вымпел ЦК ВЛКСМ всесоюзному ударному комсомольскому отряду имени XVII съезда ВЛКСМ, который прибыл на строительство БАМа.

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23 января 2003 года губернатор на встрече с представителями средств массовой информации призвал учителей области остановить голодовку. Он пообещал, что задолженность по заработной плате будет погашена.

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2008 год. Благовещенская центральная детская школа искусств стала одной из лучших в России. Она победила во Всероссийском конкурсе «Детские школы искусств – достояние Российского государства». Конкурс длился почти два с половиной года. Проводило его Федеральное агентство по культуре и кинематографии города Москвы. Благовещенская школа успешно прошла все этапы.

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2012 год. В благовещенских такси появились первые счётчики. Четыре фирмы общим парком в 44 автомобиля уже получили разрешения на деятельность согласно так называемому закону о такси. Ещё две заявки находились на рассмотрении в министерстве экономического развития, промышленности и транспорта

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23 января 2013 года стало известно, что Василий Лысенко покинул пост главного врача Амурской областной клинической больницы. Он ознакомился с распоряжением губернатора региона о прекращении срока действия своего трудового контракта и с приказом министерства здравоохранения области о сложении полномочий руководителя АОКБ. Василий Лысенко с 1996 года руководил областной больницей.

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2015 год. Воспитанники Новорайчихинского детского дома № 16 получили в подарок микрогрузовик. Его торжественная передача состоялась на территории Общественно-культурного центра Благовещенска. Собрать деньги на новый автобус детям помогли форумчане Амур.инфо.

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#Дальний Восток #жизнь #история

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