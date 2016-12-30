Амурскую лигу КВН «Союз», чью команду уличили в плагиате, лишили официального статуса

На официальном сайте Международного союза КВН опубликован обновленный список центральных, межрегиональных и региональных лиг. Восемь региональных лиг лишены статуса официальных. Среди них и лига «Союз» из Благовещенска.

В список также попали лига «Ерофей» из Хабаровска, региональные лиги из Магнитогорска, Саратова, Тамбова и других городов. Они могут функционировать в статусе неофициальных лиг в своем регионе, сообщается на сайте.

Команда КВН People, входящая в лигу «Союз», недавно засветилась в крупном скандале. Известный видеоблогер Дмитрий Кравченко обвинил команду в плагиате. Тем временем глава «Союза» Сергей Бурмага считает, что лишение официального статуса не связано со скандалом.

«На развитии амурского КВНовского движения этот статус никак не отразится. Мы как выступали, так и будем выступать. Мы официальными-то стали только в 2014 году. Я уверен, что лишение нас официального статуса не имеет отношения к той ситуации с шутками других команд. Просто все это – реформы КВН. Вы посмотрите, ведь много и центральных лиг убрали», – прокомментировал Сергей Бурмага.

Амурская лига КВН «Союз» была основана в 2009 году. Самые титулованные ее команды – это «Азбука» и People. Команда «Азбука» в свое время стала трехкратным чемпионом центральных лиг, финалистом Высшей украинской лиги, участником премьер-лиги КВН. Команда People – двукратный чемпион центральной лиги, финалист Первой лиги КВН.

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