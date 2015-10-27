Танцевальный «Снежный бал» в Благовещенске собрал более 150 участников (фото)

В Благовещенске прошел турнир по танцевальному спорту «Снежный бал». На соревнование собрались более 150 юных танцоров из Благовещенска, Белогорска, Свободного. Ребят оценивают члены жюри из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

«В первую очередь, жюри оценивает стойку участника и музыкальность. Потому что спортивные бальные танцы – это прежде всего красота. Дальше идет техника исполнения. Вот сегодня звучит музыка первый раз для детишек. Они ее первый раз слышат. И они должны показать свое умение услышать музыку и танцевать именно в музыку. Вот это и есть спорт», – рассказывает президент амурской федерации танцевального спорта, организатор мероприятия Ирина Болтачева.

Участники турнира демонстрировали свое умение танцевать танго, вальс, фокстрот, румбу, джайв и ча-ча-ча.

11-летние Диана Нагорная и Данил Шимко вместе танцуют более трех лет. Их в свое время поставили в одну пару. Ребята завоевали уже 12 кубков.

«В партнерше главное, чтобы она не висела на партнере, хорошо занималась. Иногда ссоримся, но это по большей части танцевальные ссоры», – улыбается Данил.

«Для партнера главное – работать стопой так же, как и партнерше. Надо стараться делать все одинаково», – говорит Диана.

«У маленьких детей и слезы бывают. Особенно когда первые кубковые соревнования и они не получают первое место, всем же хочется. А когда начинаем разбирать, почему не получили, то выясняется, что где-то пропустили занятие, где-то схалтурили на занятиях, не полностью выложились. То есть эта большая работа», – говорит Ирина Болтачева.

На турнире представлены как одиночные, так и парные конкурсы. «Все привыкли, что бальные танцы – это парные танцы. Но сейчас есть такой конкурс как "соло", когда каждый участник может выйти и сам за себя станцевать, не завися от партнера или партнерши. Вот сегодня у нас есть мальчик, у которого партнерша заболела, но он-то готовился, поэтому он танцует один», – пояснила Ирина Болтачева.

Весной организаторы планируют провести турнир с участием взрослых танцоров.

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