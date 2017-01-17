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В Благовещенске иномарка влетела под автобус

В Благовещенске иномарка влетела под автобус

Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса произошло в воскресенье, 22 января, в Благовещенске. Автобус, следующий маршрутом № 106, сделал остановку на Новотроицком шоссе при повороте на микрорайон Европейский. В это время в него сзади врезался Марк-II. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Как сообщает с места происшествия корреспондент ИА «Сканер», водитель иномарки получил переломы обеих ног. Его доставили в больницу.

По свидетельствам очевидцев, «марк» ехал со скоростью около 60 километров в час, когда перед ним стала переходить дорогу девушка. Водитель, уходя от столкновения с пешеходом, врезался в автобус. Эта информация официально пока не подтверждена.

Просмотров всего: 1887

#ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • tankist btb

    tankist btb
    1 час назад

    брешет парень явно. пусть ПДД теперь читает лёжа месяца два

  • qwerty580514

    qwerty580514
    1 час назад

    Девушка была с двумя детьми, я был в автобусе и видел, но она переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель марка почему-то совсем не тормозил. Перед ударом не было слышно звука тормозов.

  • Dr.SaVaNt

    Dr.SaVaNt
    51 минута назад

    qwerty580514

    Девушка была с двумя детьми, я был в автобусе и видел, но она переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель марка почему-то совсем не тормозил. Перед ударом не было слышно звука тормозов.



    значит ехал и смотрел хоть куда,но не на дорогу...

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    32 минуты назад

    амуринфо! вы хоть когда сочиняете, то хоть как-то пытайтесь хоть немного провести расследование, указать подробнее! Даже на фото видно, что за автобусом пешеходный переход. Если пешеход переходил по переходу - это одно, а если не по переходу - это другой случай!!!! Практически каждая новость выложена сайте для "галочки".

  • Леонид Ильич

    Леонид Ильич
    26 минут назад

    Еще одним пацаномобилем меньше стало на земле амурской!

  • misha.nosov.2018

    misha.nosov.2018
    14 минут назад

    Ребят!, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - http://elenamalusheva.blogspot.com

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