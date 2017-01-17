В Благовещенске иномарка влетела под автобус

Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса произошло в воскресенье, 22 января, в Благовещенске. Автобус, следующий маршрутом № 106, сделал остановку на Новотроицком шоссе при повороте на микрорайон Европейский. В это время в него сзади врезался Марк-II. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Как сообщает с места происшествия корреспондент ИА «Сканер», водитель иномарки получил переломы обеих ног. Его доставили в больницу.

По свидетельствам очевидцев, «марк» ехал со скоростью около 60 километров в час, когда перед ним стала переходить дорогу девушка. Водитель, уходя от столкновения с пешеходом, врезался в автобус. Эта информация официально пока не подтверждена.

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