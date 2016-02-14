«Лыжня России–2017» пройдет в Благовещенске 11 февраля

Городское спортивно-массовое мероприятие в рамках всероссийского Дня здоровья «Лыжня России–2017» состоится 11 февраля в районе второго Владимировского озера. Эта будет одиннадцатая по счету лыжная гонка.

В этот день пройдут традиционные забеги на лыжах среди детей и взрослых, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

В прошлом году юбилейная «Лыжня России» собрала более 4 000 участников из Благовещенска из других районов области.

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#здоровье #спорт

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