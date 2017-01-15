Видеоблогер Дмитрий Кравченко: в союзе КВН не хотят разбираться с воровством шуток

На официальном сайте Международного союза КВН опубликованы комментарии команд, чьи шутки были использованы командой People из Благовещенска. Видеоблогер и автор проекта «ЮморНеЮмор» Дмитрий Кравченко уличил амурских КВНщиков в плагиате. По официальным комментариям видеоблогер сделал вывод, что в АМиКе не намерены разбираться в этой ситуации и наказывать виновных.

Капитан команды «Давай поженимся» (г. Екатеринбург) Сергей Романенко прокомментировал неприятную ситуацию: «Мы все – одна семья. И поэтому верим, что ребята не крали наших шуток. Но все вышло так, как вышло. Ситуация, к сожалению, получила масштабную огласку. Мы вполне могли бы разобраться между собой и спокойно разойтись. Жаль, что так получилось. Извинения от команды приняты, шутки остаются за нами, к команде People претензии не имеем».

«Скажем коротко: мы, конечно, в курсе всей этой ситуации. Извинения от команды People приняты. Решение такое – шутки остаются за нами, к команде People претензии не имеем», – высказала мнение команды «Люди добрые» (г. Ростов-на-Дону) Екатерина Штученко.

На сайте союза КВН размещен также и ответ благовещенской команды. «Что касается этого видео, скажем так: на протяжении нескольких лет мы приобретали шутки для конкурса "Биатлон". Мы доверяли авторам, с которыми работали, и поэтому материал не проверяли. В одной из приобретенных подборок текстовых шуток оказались три шутки, которые принадлежат команде "Люди добрые" (Ростов-на-Дону), и одна шутка, принадлежащая команде "Давай поженимся" (Екатеринбург). Мы встретились с командами, поговорили и, конечно, извинились. Пришли к обоюдному решению, что обе команды к нам претензии выдвигать не станут, а сам материал останется за ними. Вышла очень нелепая и некрасивая ситуация, которая может стоить нам нашей КВНновской семилетней карьеры. Мы действительно дорожим Клубом и игрой. Просим прощения у тех, чьи интересы были задеты», – подытоживают амурские КВНщики.

Тем временем видеоблогер Дмитрий Кравченко возмущен тем, как в АМиКе решили конфликтную ситуацию. По его мнению, АМиК самоустранился отрешения этой проблемы и не желает с этим разбираться. «Печально, что очень часто мы не доводим дело до конца. По сути, команду People надо хватать за жабры и давить на них. Потому что если они украли, их надо наказывать. А если их подставил автор, тогда они обязаны сказать, кто этот автор. По-другому быть не может. Сейчас это похоже на то, что АМиК решает вопрос в выгодном для него ключе. АМиК очень рад, что никаких претензий нет, а иначе пришлось бы разбираться в воровстве. А это никому не нужно. Претензий не поступало, а значит, команда People не виновата. Либо в АМиКе знают автора, но он полезен, это даже может быть кто-то, кто играет сейчас в Высшей лиге».

Видеоблогер призывает руководство союза КВН добросовестно разобраться в ситуации и наказать виновных. «Вам, АМиК, что важнее, зафиксировать, что претензий нет? Или выяснить, кто в вашей структуре продает ворованные шутки или сам ворует, ссылаясь на авторов? Разве не это важно?»

По мнению Дмитрия Кравченко, подобная ситуация пагубна для клуба. Любой участник АМиК может украсть шутку, сослаться на то, что ему принес ее автор, не назвать автора, извиниться. Ему за это ничего не будет, резюмирует видеоблогер.

«Почему вы покрываете людей, которые занимаются интеллектуальным воровством? Ведь ситуация очень простая. Если команда People ворует шутки, их надо наказывать. А если вы доверяете их версии про нерадивого автора, тогда пускай они его назовут. Не шепотом вам на ушко, а громко, чтобы другие команды знали, что с этим автором сотрудничать нельзя. Если вы покрываете ложь, получается, что вы лжете сами. На каких принципах теперь будет основываться ваша организация?»– вопрошает блогер.

Скандал разгорелся, когда Дмитрий Кравченко, видеоблогер и автор проекта «ЮморНеЮмор», обвинил команду КВН People в использовании чужого материала. Он опубликовал четыре шутки, которые команда озвучила на конкурсе «Биатлон» в финале Первой лиги 2016 года – это шутки команд «Люди добрые» (Ростов-на-Дону) и «Давай поженимся» (Екатеринбург), защищенные командами в Первой лиге в 2014 году.

Сразу после обвинений руководитель команды People Сергей Бурамага пояснил, что шутки команда действительно купила, проверила их в Интернете и они были «чистыми». Впоследствии Дмитрий Кравченко доказал, что шутки, ставшие предметом спора, на сайте Международного союза КВН можно найти за 2012 и 2013 годы.

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