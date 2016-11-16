Более 500 особо опасных преступников привезут на Дальний Восток

Фото: imenno.ru

Свыше пятисот убийц, насильников и террористов, осужденных на пожизненный срок, привезут в специальную колонию в Хабаровском крае, сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на УФСИН по Хабаровскому краю.

На данный момент в колонии вместимостью 800 человек содержится только 60, однако в скором времени сюда прибудут заключенные, значительную часть которых составят убийцы и осужденные за террористическую деятельность.

По словам начальника УФСИН по Хабаровскому краю Александра Кудрина, для них подготовлено 552 места. Предусмотрен и производственный процесс. Заключенные займутся швейным производством и деревообработкой. Шить они будут для Гособоронзаказа – спецодежду, форму, постельное белье. Их обучат и дадут квалификацию.

Для полноценной работы спецколонии штат учреждения увеличат примерно на 100 человек.

Просмотров всего: 2380

#Дальний Восток #криминал

распечатать