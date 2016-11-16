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Сегодня, 12:28 16

Более 500 особо опасных преступников привезут на Дальний Восток

Более 500 особо опасных преступников привезут на Дальний Восток
Фото: imenno.ru

Свыше пятисот убийц, насильников и террористов, осужденных на пожизненный срок, привезут в специальную колонию в Хабаровском крае, сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на УФСИН по Хабаровскому краю.

На данный момент в колонии вместимостью 800 человек содержится только 60, однако в скором времени сюда прибудут заключенные, значительную часть которых составят убийцы и осужденные за террористическую деятельность.

По словам начальника УФСИН по Хабаровскому краю Александра Кудрина, для них подготовлено 552 места. Предусмотрен и производственный процесс. Заключенные займутся швейным производством и деревообработкой. Шить они будут для Гособоронзаказа – спецодежду, форму, постельное белье. Их обучат и дадут квалификацию.

Для полноценной работы спецколонии штат учреждения увеличат примерно на 100 человек.

Просмотров всего: 2380

#Дальний Восток #криминал

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Комментарии
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  • Махим

    Махим
    4 часа назад

    Не ДВ, а свалка!!!

  • Знаток28

    Знаток28
    4 часа назад

    ЛДПР инициатива, в официальной программе партии было сказано перевести заключённых на ДВ

  • OT

    OT
    4 часа назад

    Ждем побегов и последствий.

    Террористам - космодром, зейская ГЭС, а уголовщине иная известная цель

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    4 часа назад

    Дальний Восток всегда был ссыльным краем.

  • EvgenZ

    EvgenZ
    4 часа назад

    История повторяется, примерно так и заселяли ДВ при царе. )

  • Питерский

    Питерский
    4 часа назад

    А я подумал демографический рост увеличить.

    Весь Дальний Восток-дети лейтенанта Шмидта.

  • Maikl

    Maikl
    2 часа назад

    )) вот вам и развитие дальнего востока))

    Искуственно, увеличили численность проживающих на дв, вот вам и статистика)) потом отчитаются, о приросте населения))

  • Br35

    Br35
    2 часа назад

    >Ждем побегов и последствий

    >спецодежду, форму, постельное белье

    :D :D :D

  • давно живу

    давно живу
    2 часа назад

    OT

    Ждем побегов и последствий.



    Не дождётесь.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Правительство РФ решило переселиться на ДВ? О_О

  • РАМ

    РАМ
    1 час назад

    Народ, вы что и в правду верите в то, что насильников сажают пожизненно? Привезут на ДВ Квачкова. Кто такой Квачков сами догадаетесь, соответственно и весь состав из 500 спартанцев политический.

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    Выделили дальневосточный гектар, на 500 человек))

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    43 минуты назад

    EvgenZИстория повторяется, примерно так и заселяли ДВ при царе. )


    Неправда, мои прадеды за коровой и землёй приехали))).

  • Viktor_tor

    Viktor_tor
    32 минуты назад

    мне вот интересно - на 5 заключенных - 1 обслуживающий, в детских садах - примерно также, только там дети, которые ничего не умеют, а здесь самые сильные представители человечества, которые вроде как сами могут о себе позаботиться((((

  • Viktor_tor

    Viktor_tor
    32 минуты назад

    мне вот интересно - на 5 заключенных - 1 обслуживающий, в детских садах - примерно также, только там дети, которые ничего не умеют, а здесь самые сильные представители человечества, которые вроде как сами могут о себе позаботиться((((

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    26 минут назад

    Viktor_torмне вот интересно - на 5 заключенных - 1 обслуживающий, в детских садах - примерно также, только там дети, которые ничего не умеют, а здесь самые сильные представители человечества, которые вроде как сами могут о себе позаботиться((((


    Они и о тебе могут позаботиться, такШта 1 на 5 ещё и маловато будет.

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