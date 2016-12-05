В школах могут появиться уроки о вреде табака и об истории кино

Фото: Михаил Синицын/ РГ

На съезде «Единой России», который проходит в Москве, выступила министр образования Ольга Васильева. Она рассказала о тратах на систему образования и о бюджетных местах. А министр культуры Владимир Мединский и депутаты предложили идеи для школьной программы, пишет «Российская газета».

Васильева в своем докладе сообщила, что расходы на образование выросли на 54 миллиарда рублей в 2017 году и составили 595 миллиардов рублей. По ее словам, на 100 выпускников школ в 2017 году будет приходиться 57 бюджетных мест в вузах. Такие цифры достигнуты впервые в истории последних лет, подчеркнула она.

Министр культуры РФ Владимир Мединский в своем выступлении попросил Минобрнауки РФ поддержать инициативу о преподавании в школах истории российского кино. Преподавать нужно в увязке с литературой, с историей, пояснил он. Уже разработано соответствующее методическое пособие и целый курс видеоуроков, получены права на бесплатный показ лучших российских фильмов в школах.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов вышел с другой инициативой для школьной программы. Он предложил рассказывать о вреде употребления табака и наркотических средств на уроках ОБЖ в школах.

«Данный курс предполагает ежегодное (20 часов в год) изучение школьниками вопросов профилактики и негативного воздействия на организм человека потребления табачной продукции и психоактивных веществ», – сказал Морозов. Он уверен, что это даст «ощутимый эффект в оздоровлении нации».

На тему борьбы с табакокурением и другими вредными привычками говорила в своем выступлении на съезде и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Она заявила, что число курящих несовершеннолетних в России за несколько лет сократилось в 2,5 раза, взрослые также стали курить меньше – на треть.

Пить россияне тоже стали меньше. По данным Минздрава, потребление алкоголя в РФ существенно снизилось – в среднем приходится 10 литров в год на человека. Между тем, отметила министр, необходимо стремиться к снижению потребления до нормы в 8 литров в год – нормы, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения.

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