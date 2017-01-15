В Зейском районе спасали рыбаков

Ночью 22 января на пульт диспетчера ЕДДС поступила информация о том, что в Зейском районе двум рыбакам потребовалась помощь спасателей, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

Двое молодых людей, одному 28 лет, другому 33 года, жители Зеи, выехали на рыбалку. В районе поселка Снежногорский на реке Малый Уркан, что в 60 километрах от Зеи, они разбили лагерь. Во время ночлега у рыбаков загорелись автомобиль и палатка.

На помощь выехала поисково-спасательная группа в составе двух человек и одной единицы техники. В четвертом часу утра люди были обнаружены. В медицинской помощи никто не нуждался.

Через полтора часа спасательные работы выполнили, рыбаков доставили в Зею.

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