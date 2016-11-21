Власти предлагают погашать ипотеку за счет маткапитала

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Заместитель главы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин на съезде партии «Единая Россия» выступил с предложением использовать средства материнского капитала на ежемесячное погашение ипотечного кредита на время декретного отпуска родителя, сообщает «Коммерсант».

«Вот у нас молодая семья взяла ипотеку, но в семье рождается второй-третий ребенок. Что мы можем? Если один из родителей уходит в отпуск по уходу за ребенком, мы можем не единовременно материнский капитал рассмотреть, погасить, а пропорционально платежам на тот объем, который есть»,— цитирует ТАСС замминистра.

По его словам, таким образом, пока один из родителей пребывает в отпуске по уходу за ребенком, появляется возможность на три года «обнулить ежемесячный ипотечный платеж», пока человек не выйдет обратно на работу. «Это все счетно, это все понятно и прозрачно как для банков, так и для органов, которые контролируют средства маткапитала»,— добавил Стасишин.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин сказал, что надо обдумать идею Минстроя: «Мне кажется, есть рациональное зерно, потому что все-таки в это время семья живет на зарплату одного родителя, кредит получить сложно и если она есть, его обслуживать сложнее. И если эта мера будет востребована, почему бы не предоставить такую возможность».

При этом Топилин добавил, что инициатива Минстроя включает использование уже существовавшей ранее меры по поддержке демографии, изменится только технология ее использования. «Мы от минстроя просим, чтобы они дали какие-то более внятные предложения. Но хорошо, что Минстрой что-то начал предлагать»,— подчеркнул глава Минтруда.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке индексации маткапитала до 2020 года. Госдума одобрила эту инициативу 9 декабря, проект закона был выдвинут правительством. По мнению кабмина, в отличие от пенсий, средства маткапитала не требуют индексации, так как не являются ежемесячной выплатой для текущего потребления.

Программа маткапитала была начата правительством в 2007 году. За все время действия программы ее участниками стали более 6 миллионов человек, бюджету она стоила более 1 триллиона рублей. К 2015 году номинал выплаты почти удвоился из-за инфляции и достиг 453 тысяч рублей (в 2016 году сумма выплаты не индексировалась), а наиболее популярным способом потратить эти средства стала ипотека.

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#жизнь #финансы

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