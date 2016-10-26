Онищенко призвал добиваться ограничения курения электронных сигарет

Фото: Дмитрий Серебряков/ ТАСС

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал делегатов XVI съезда партии «Единая Россия» добиваться ограничения на использование электронных сигарет в регионах, сообщает ТАСС.

«Я вас заклинаю приехать в регионы и на уровне тех возможностей, которые есть в законодательстве, поставить этому (курению электронных сигарет, – Прим. ред.) своевременный заслон», – сказал Онищенко, выступая на заседании одной из рабочих площадок съезда.

«Кто, как не мы, видим всю ту пагубу, которую приносит нам раннее курение детей. А в этом наша страна, к сожалению, одна из лидеров. Поэтому я призываю всех вас обратить внимание на тот закон, который был принят (об ограничении табакокурения), и те поправки, которые мы сегодня должны принять, – это (ограничение) курения электронных сигарет, вайперов», – сказал он.

Весной прошлого года в Госдуму было внесено два сенаторских законопроекта, которые регулируют использование такого вида сигарет, в том числе для снижения доступа к ним несовершеннолетних. Первый из них устанавливает административную ответственность за нарушение правил продажи электронных сигарет, второй запрещает использование электронных сигарет на территориях школ, стадионов, больниц.

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