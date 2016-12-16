В минздраве пообещали, что смертность от онкозаболеваний будет снижаться

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Смертность от онкологических заболеваний будет снижаться в ближайшие 1-2 года, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на XVI съезде партии «Единая Россия», передает ТАСС.

«В ближайшие 1-2 года у нас смертность будет линейно снижаться», – сказала она. При этом, по словам министра, за последние несколько лет существенно увеличилась заболеваемость онкологическими заболеваниями, но основной вклад в этот рост вносит увеличение выявляемости онкологии, в том числе на ранних стадия. «Более 57 % – выявляемость на 1-2 стадии», – сказала она. Глава минздрава отметила, что «выживаемость больше пяти лет после выявления заболевания у нас выросла и составляет 53 %».

Скворцова также сообщила, что министерство разработало для регионов расчетные ориентиры. «Мы ставим фактически расчетные ориентиры – сколько каких заболеваний необходимо выявлять в регионе», – пояснила министр.

Открывшийся XVI съезд партии «Единая Россия» будет проходить в течение двух дней на ВДНХ.





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