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В минздраве пообещали, что смертность от онкозаболеваний будет снижаться

В минздраве пообещали, что смертность от онкозаболеваний будет снижаться
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Смертность от онкологических заболеваний будет снижаться в ближайшие 1-2 года, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на XVI съезде партии «Единая Россия», передает ТАСС.

«В ближайшие 1-2 года у нас смертность будет линейно снижаться», – сказала она. При этом, по словам министра, за последние несколько лет существенно увеличилась заболеваемость онкологическими заболеваниями, но основной вклад в этот рост вносит увеличение выявляемости онкологии, в том числе на ранних стадия. «Более 57 % – выявляемость на 1-2 стадии», – сказала она. Глава минздрава отметила, что «выживаемость больше пяти лет после выявления заболевания у нас выросла и составляет 53 %».

Скворцова также сообщила, что министерство разработало для регионов расчетные ориентиры. «Мы ставим фактически расчетные ориентиры – сколько каких заболеваний необходимо выявлять в регионе», – пояснила министр.

Открывшийся XVI съезд партии «Единая Россия» будет проходить в течение двух дней на ВДНХ.


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#здоровье

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Комментарии
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  • виталя1979

    виталя1979
    53 минуты назад

    как они могут обещать то

    это все равно,что сказать -в ближайший год доллар упадет до 30р и все у нас будет ок товарищи...канееешна..аж на дуще приятнее стало

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    41 минута назад

    Идиотизм.....

  • Blg-boy

    Blg-boy
    40 минут назад

    Единая Россия сошла с ума....

  • Ксаныч

    Ксаныч
    12 минут назад

    Накурятся с утра и всякую хрень несут, только бы с работы не уволили.Видимость работы- это балтология.

  • Недавно здесь

    Недавно здесь
    12 минут назад

    виталя1979 , да элементарно. Негласный приказ патанатомам причиной смерти указывать любое другое заболевание. Умер от осложнений вызванных онкологией.

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