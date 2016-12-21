Курсант, выстреливший себе в голову, находится в коме

Фото: gallery.ru

Учащийся ДВОКУ, который 20 января попытался покончить жизнь самоубийством, лежит в реанимации областной клинической больницы. По наблюдениям врачей, в его состоянии нет изменений.

«Парень по-прежнему в крайне тяжелом состоянии. Пуля прошла навылет: от одного виска до другого. Он находится в коме, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», – сообщили Амур.инфо в больнице.

Между тем, по факту ЧП возбуждено уголовное дело. «Командованием ДВОКУ совместно с правоохранительными органами устанавливаются причины происшествия. По предварительным данным, к попытке самоубийства курсанта могли подтолкнуть личные обстоятельства, не связанные с прохождением военной службы. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие», – сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Как сообщало Амур.инфо, 20 января курсант первого курса ДВОКУ, находясь во внутреннем карауле на полигоне, совершил попытку самоубийства, ранив себя из автомата.

Курсанта доставили в реанимационное отделение областной клинической больницы. В училище предполагают, что причиной случившегося могли стать отношения с девушкой. Последний раз подобный случай в ДВОКУ был более 12 лет назад.

Просмотров всего: 1133

#военные #происшествия

распечатать