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Курсант, выстреливший себе в голову, находится в коме

Курсант, выстреливший себе в голову, находится в коме
Фото: gallery.ru

Учащийся ДВОКУ, который 20 января попытался покончить жизнь самоубийством, лежит в реанимации областной клинической больницы. По наблюдениям врачей, в его состоянии нет изменений.

«Парень по-прежнему в крайне тяжелом состоянии. Пуля прошла навылет: от одного виска до другого. Он находится в коме, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», – сообщили Амур.инфо в больнице.

Между тем, по факту ЧП возбуждено уголовное дело. «Командованием ДВОКУ совместно с правоохранительными органами устанавливаются причины происшествия. По предварительным данным, к попытке самоубийства курсанта могли подтолкнуть личные обстоятельства, не связанные с прохождением военной службы. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие», – сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Как сообщало Амур.инфо, 20 января курсант первого курса ДВОКУ, находясь во внутреннем карауле на полигоне, совершил попытку самоубийства, ранив себя из автомата.

Курсанта доставили в реанимационное отделение областной клинической больницы. В училище предполагают, что причиной случившегося могли стать отношения с девушкой. Последний раз подобный случай в ДВОКУ был более 12 лет назад.

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#военные #происшествия

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Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • виталя1979

    виталя1979
    56 минут назад

    я думал от таких выстрелов бошку нафиг сносит и человек не то что в коме -просто труп

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    40 минут назад

    Выживи...пожалуйста.

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    33 минуты назад

    При поступлении в учебные заведения, где оружие в руки дают, должно быть какое-то тестирование на предмет психической устойчивости на разные стрессовые ситуации. А то один в себя выстрелит, другой в кого то

  • Ксаныч

    Ксаныч
    9 минут назад

    Судьба Грызлова под вопросом?

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