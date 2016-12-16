Минтруд предсказывает снижение реального размера пенсий

Фото: golos-buryatyi.ru

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин на съезде «Единой России» отметил, что реальный размер пенсий в России будет снижаться в ближайшие три года, сообщают «Известия».

Он обратил внимание, что снижение реального размера пенсий будет происходить, несмотря на возврат к индексации, соответствующей уровню реальной инфляции.

«Несмотря на то, что мы индексацию восстановили, но если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии всё равно в перспективе трех лет снижаются», — сказал министр. Топилин указал, что решение проблемы снижения реального размера пенсий — задача не только этого года, но и работа на перспективу.

«Нужно, чтобы мы почувствовали, что это проблемный вопрос с точки зрения доходов пенсионеров», — резюмировал глава Минтруда.

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#жизнь #финансы

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