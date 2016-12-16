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Минтруд предсказывает снижение реального размера пенсий

Минтруд предсказывает снижение реального размера пенсий
Фото: golos-buryatyi.ru

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин на съезде «Единой России» отметил, что реальный размер пенсий в России будет снижаться в ближайшие три года, сообщают «Известия».

Он обратил внимание, что снижение реального размера пенсий будет происходить, несмотря на возврат к индексации, соответствующей уровню реальной инфляции.

«Несмотря на то, что мы индексацию восстановили, но если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии всё равно в перспективе трех лет снижаются», — сказал министр. Топилин указал, что решение проблемы снижения реального размера пенсий — задача не только этого года, но и работа на перспективу.

«Нужно, чтобы мы почувствовали, что это проблемный вопрос с точки зрения доходов пенсионеров», — резюмировал глава Минтруда.

Просмотров всего: 362

#жизнь #финансы

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Комментарии
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  • valdemarushka

    valdemarushka
    1 час назад

    «Нужно, чтобы мы почувствовали, что это проблемный вопрос с точки зрения доходов пенсионеров», — резюмировал глава Минтруда. Чтобы почувствовать, нужно попробовать прожить на эту пенсию, а ....еть не мешки ворочать.

  • Ксаныч

    Ксаныч
    1 час назад

    В Москве все отлично.

  • krasnova

    krasnova
    1 час назад

    прочитав статья что-то совсем не поняла ее сути, нет все понятно что пенсия снизится, только не понятно почему. мы же пенсионные баллы зарабатываем теперь, выходит эти баллы просто не дооценили даже до размера нынешней пенсии, т.е. опять вернее снова нас государство надуло? следовательно серая зарплата это все таки лучше чем белая: хоть сейчас пожить нормально, чем ни сейчас и ни потом

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