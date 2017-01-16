Погорельцы из поселка Прогресс получат новое жилье

Фото: vladtime.ru

Людям, пострадавшим при пожаре в поселке Прогресс, областные власти оказывают помощь. 20 января произошло возгорание в восьмиквартирном двухэтажном жилом доме по адресу: улица Ленинградская, 1. Часть жильцов дома временно расселены в благоустроенные квартиры маневренного муниципального жилого фонда, часть семей поселилась у родственников.

Как сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ, всего под переселение попали 23 человека, из них несовершеннолетних – 6 человек. Из 11 семей, зарегистрированных в доме, на момент пожара фактически проживали 7 семей. Четыре семьи будут проживать у родственников. Три семьи временно переселены в благоустроенные квартиры из маневренного муниципального жилого фонда.

Всем семьям 21 января был предоставлен грузовой транспорт для перевозки имущества и помощь при погрузке. Каждая семья 23 января получит материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. Оставшимся без крыши над головой выдали детские вещи, зимние вещи для взрослых, памперсы, пеленки, постельные принадлежности, одежду, посуду, моющие средства. Помощь оказывали органы соцзащиты населения, совет предпринимателей, женский совет и другие общественные организации.

Многоквартирный дом по адресу: Ленинградская, 1, был признан аварийным и подлежит расселению. Все семьи подлежат переселению по программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда». Три семьи получат ключи от квартир в реконструируемом доме по адресу: улица Огарева, 16, в январе-феврале 2017 года. Остальные семьи будут переселены при приобретении квартир на вторичном рынке.

Причины пожара устанавливаются.

Просмотров всего: 150

#пожары #происшествия

распечатать