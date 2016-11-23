95 лет назад родился поэт Юрий Левитанский

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95 лет назад родился Юрий Левитанский – один из крупнейших советских поэтов второй половины XX века, ветеран Великой Отечественной войны, лауреат Государственной премии России, автор стихотворений, поэтических пародий и переводов.

Левитанский был убеждённым сторонником пушкинской традиции в отечественной поэзии. Он внёс существенный вклад в русское стихосложение, создав собственную уникальную поэтику, которая и сегодня не потеряла своей новизны и очарования.

В 1957 году он вступил в Союз писателей СССР. Сборник «Земное небо», увидевший свет в 1963 году, сделал автора знаменитым, а подлинное литературное признание принесла Левитанскому поэтическая книга «Кинематограф» (1970). Всего вышло из печати более 20 стихотворных сборников поэта и несколько книг прозы. На стихи Юрия Левитанского написано множество песен. Среди самых известных – «Каждый выбирает для себя…» и «Диалог у новогодней елки».

– Что происходит на свете? – А просто зима

– Просто зима, полагаете вы? – Полагаю.

Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю

В ваши уснувшие ранней порою дома…

Важной стороной творчества Юрия Давыдовича являются многочисленные переводы, в основном поэтов стран Восточной Европы, а также книга оригинальных пародий на стихи современных ему поэтов – «Сюжет с вариантами» (1978), создававшаяся в течение многих лет и представляющая собой уникальное явление российской словесности.

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#культура

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