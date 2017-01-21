Концерт, посвященный 79-летию Высоцкого, собрал полный зал (фото)

В областной филармонии в рамках бардовского проекта «Живая струна» прошел концерт, посвященный 79-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. Программу назвали «Идут лавины одна за одной». Такое название она получила не случайно. В этот вечер присутствующие вспоминали участие Высоцкого в съемках фильма «Вертикаль».

«Мы исследовали сегодня вопрос, как Высоцкий попал на фильм про альпинистов "Вертикаль", потому что к альпинистам он не имел никогда никакого отношения. И когда он туда попал совершенно случайно, он был ошарашен. От него ждали песен в обязательном порядке, а он их родить не мог. И потом он принял другой метод, он стал ходить с альпинистами, беседовать с ними, даже видел, как спасали одного альпиниста. И все это натолкнуло его написать такие замечательные песни. А сам этот факт, что Высоцкий попал туда совершенно случайно, это очень мало известный факт», – рассказал автор сценария и ведущий Александр Бобошко.

В концерте участвовали Александр Бобошко, Александр Гуляев, Иван Зубарев, Алексей Мишанин, Федор Новоселов, Елена Пронченко, Светлана Санько, Александр Тонких, Сергей Феоктистов, Владимир Шатковский. Они исполнили 25 песен Высоцкого, послушать которые собрался полный зал. При этом зрители были разных возрастов.

«Высоцкий очень близок большинству поклонников авторской песни. Более популярного автора просто трудно назвать, как бы хорошо ни писали другие авторы, все равно по числу популярных песен Высоцкий впереди. У Высоцкого популярных песен минимум 200. Поэтому на музыкальных встречах, посвященных его творчеству, всегда много людей», – отметил Александр Бобошко.

Подробнее о концерте в разделе «Культпросвет» на сайте «Амур.инфо».

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