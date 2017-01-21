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21 января 2017, 21:22 15

Юрий Трутнев рассказал президенту о планах по развитию Дальнего Востока

Юрий Трутнев рассказал президенту о планах по развитию Дальнего Востока
Фото: www.tvc.ru

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства, полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. На встрече обсуждались социально-экономическая ситуация в субъектах ДФО и планы по развитию Дальнего Востока, передает ТВЦ.

Трутнев сообщил, что за прошедший год власти ДФО приняли пять федеральных законов, направленных на улучшение инвестиционного климата. «Как самое важное хочу отметить закон об уравнивании тарифов. Мы создали четыре новых свободных порта, улучшили механизм по региональным инвестиционным проектам, приняли решение по выделению людям бесплатно одного гектара земли», – доложил Трутнев президенту.

По его словам, за прошедший год в рамках государственных механизмов поддержки было открыто 24 новых предприятия, создано более тысячи рабочих мест и пять территорий опережающего развития, а также четыре новых свободных порта. Общее количество инвестиционных проектов, которые сейчас в работе, приближается к 500, сказал Трутнев.

Ранее Путин критиковал дальневосточных чиновников за недостаток внимания к высокотехнологичным отраслям. Как доложил Трутнев, в новых проектах – 24 % средств будет направлено именно в эти сферы.

Просмотров всего: 282

#Дальний Восток #российская власть #экономика

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Комментарии
Показать все (15) Обсудить на форуме
  • Внучка деда

    Внучка деда
    4 часа назад

    Хорошая новость к выходным)

  • татьяна59

    татьяна59
    4 часа назад

    А что же он не рассказал ему что каждый второй дальневосточник мечтает отсюда уехать. А те у кого есть деньги уже уехали. Потому что дальневосточники в особенности живущие в Амурской области не живут а выживают. На западе зарплаты без всяких надбавок и районного коэффициента такие же как здесь а может даже больше.

  • Kats

    Kats
    4 часа назад

    Новости про развитие ДВ всегда звучат как издевка.....Поражаюсь как нам еще самолеты не отменили....не выгодно ведь...

  • ay

    ay
    4 часа назад

    Планы - сказочки для простаков в стиле "ух! Зажывём!". когда будет рассказывать о проделанной Работе? О построенных объектах? О приросте поголовья скота?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    4 часа назад

    А в следующий раз он расскажет Путину, что, в итоге этого развития , на ДВ через одного рублевые миллионеры живут. Ватники схавают.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    4 часа назад

    Уже даже не смешно.

  • ИгорьСер

    ИгорьСер
    4 часа назад

    Если Путин уделяет время Амурке то стоить ожидать его личного участия в Дальневосточные проекты

  • Алекс К

    Алекс К
    3 часа назад

    зато армия уууххх!!

    два человека всего самоубились

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    ИгорьСер

    Если Путин уделяет время Амурке то стоить ожидать его личного участия в Дальневосточные проекты



    Амурский гектар возьмет?

  • full

    full
    3 часа назад

    ИгорьСер

    Если Путин уделяет время Амурке то стоить ожидать его личного участия в Дальневосточные проекты



    Он уже принял участие в проекте по импорту бэу авто. Спасибо ему могут сказать около восьмисот тысяч дальневосточников.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    3 часа назад

    « - Вы не спрашивайте, как у нас дела обстоят сейчас – вы лучше послушайте, какие у нас планы!»

  • evgenii-456

    evgenii-456
    2 часа назад



    По его словам, за прошедший год в рамках государственных механизмов поддержки было открыто 24 новых предприятия, создано более тысячи рабочих мест



    А сколько закрыто предприятий? И сколько рабочих мест "оптимизировано"?ДВ нужен РФ только как источник сырья.

  • Алекс К

    Алекс К
    2 часа назад

    9 лет новости-как мы разовьем ДВ.. а Амурская область тут причем

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    2 часа назад

    full
    ИгорьСер

    Если Путин уделяет время Амурке то стоить ожидать его личного участия в Дальневосточные проекты



    Он уже принял участие в проекте по импорту бэу авто. Спасибо ему могут сказать около восьмисот тысяч дальневосточников.


    Очень кстати показательный проект, вместо тысячи слов.

  • mm_7603375756521176740

    mm_7603375756521176740
    42 минуты назад

    А вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава--- http://vkk.me/produktu

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