В Благовещенске во время спектакля зрители оказались на сцене вместе с актерами

В Амурском театре драмы поставили пьесу Надежды Птушкиной «Пизанская башня». Артисты играли ее непосредственно перед зрителями, которые сидели прямо на сцене. Режиссер Игорь Жетинев говорит, что этот спектакль об очень тонких чувствах. Тут нет правых и виноватых. Оба героя пытаются доказать свою правоту. И для этого нужен зритель – судья, к которому они постоянно обращаются.

И этот судья должен быть в непосредственной близости, что называется «глаза в глаза». Поэтому зрители сидят прямо на сцене.

Историю несчастливой семьи рассказали зрителям Марина Щекина и Юрий Роголев. Каждая из таких семей несчастлива по-своему, как сказал классик, но на самом деле история типична. Никто не виноват, но виноваты оба. Просто люди вовремя не поговорили, а теперь может быть уже поздно.

«Я вообще считаю, что эта история затрагивает любую семью, нашу российскую. Мы сейчас говорим о людях, которые понимают, что у них будет завтра, никогда не поздно ничего менять», – рассказал режиссер Игорь Жетинев.

Автор пьесы – известный драматург Надежда Птушкина. Постановки по ее произведениям успешно идут во многих театрах страны. Они современны и актуальны. Говорят, она препарирует человеческие чувства. Но зрителю именно так и нужно: чтобы материал зацепил и заставил задуматься.

Подробнее о спектакле можно прочесть на сайте Амур.инфо в разделе «Культпросвет».

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