Подростка, сбежавшего из Юхтинской спецшколы, нашли

20 января нашелся подросток, который вечером 19 января сбежал из Юхтинской спецшколы. 15-летний парень находился у своих дальних родственников в том же поселке – Юхта. Приютившая беглеца родственница сама позвонила в учреждение и сообщила о его местонахождении.

Как рассказали в амурском управлении МВД, подростка вернули в спецшколу, в настоящее время он находится там. Подробности побега и причины пока неизвестны.

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