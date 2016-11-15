В Благовещенске впервые прошли соревнования по всестилевому карате

21 января в 10 часов в спортивном комплексе «Юность» прошел парад открытия чемпионата и первенства Благовещенска по всестилевому карате. Такие соревнования состоялись в Приамурье впервые. Это новое направление, которое объединило все стили карате.

Как рассказал президент федерации кикбоксинга Амурской области Максим Умрихин, российская федерация всестилевого карате объединила около 20 стилевых федераций по карате – теперь они составляют один вид спорта. Соревнования проводятся по трем дисциплинам: ограниченный контакт; полный контакт и полный контакт в средствах защиты (удары наносятся противнику, облаченному в средства усиленной защиты). В Благовещенске сегодня провели чемпионат и первенство по последней дисциплине.

«Мы областную федерацию зарегистрировали только в конце 2016 года, и сейчас первый городской турнир провели. Он собрал около 50 спортсменов от 12 лет и старше. Я считаю, что все прошло удачно. Для участников это новый вид спорта, новая экипировка, они пробуют, смотрят. Всем понравилось, все загорелись и будут дальше работать в этом направлении», – рассказал Максим Умрихин.

Весной этого года в Амурской области проведут чемпионат и первенство по всестилевому карате областного масштаба.

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