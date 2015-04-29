Roshen закрывает единственную фабрику в России

Фото: www.roshen.com

Корпорация Roshen, владельцем которой является президент Украины Петр Порошенко, решила с апреля остановить работу Липецкой кондитерской фабрики, пишет РИА Новости. В состав корпорации входят фабрики на Украине, в Литве, Венгрии и России. Как отметили в корпорации, такое решение было принято по политическо-экономическим причинам.

«Как сообщалось неоднократно ранее, арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный следственным комитетом Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела, продажу фабрики сделал невозможным», – отметили в корпорации.

В Roshen добавили, что с 2013 года производство на фабрике сократилось в три раза. В компании это объясняют резким сокращением ассортимента после запрета Роспотребнадзора на экспорт украинской продукции Roshen в Россию.

«В связи со спадом производства на фабрике постоянно проводились массовые сокращения персонала. Оставшийся персонал (около 700 человек) уже проинформирован о предстоящей остановке деятельности фабрики», – говорится в заявлении Roshen.

В компании отметили, что о будущих сокращениях уже сообщили в Липецкий центр занятости.

По данным Roshen, в 2014-2016 годах корпорация получила и вывела на Украину более 72 миллионов долларов, полученных от работы липецких активов.

Roshen – один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции ежегодно. Петр Порошенко, выдвигая свою кандидатуру на пост президента Украины, обещал продать Roshen, однако инвестиционная компания Rothschild до сих пор не может найти покупателя.

Ранее бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин призвал СБУ возбудить уголовное дело о государственной измене в отношении Порошенко и топ-менеджеров Roshen.

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#жизнь #производство #торговля

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