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Первая в этом году ледовая переправа вблизи Благовещенска прекратила работу
20 января после работы комиссии по обследованию состояния льда в Амурской области закрыли технологическую международную ледовую переправу на реке Амур. Переправа обеспечивала передвижение между городами Благовещенск и Хэйхэ.
В настоящее время действующими остаются десять ледовых переправ в Зейском, Мазановском, Михайловском, Свободненском, Селемджинском, Тындинском и Шимановском районах. В местах, где нет таковых, выезжать на автомобиле на лед может быть опасно для жизни, сообщает амурское управление МЧС.
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