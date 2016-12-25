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21января
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Первая в этом году ледовая переправа вблизи Благовещенска прекратила работу

20 января после работы комиссии по обследованию состояния льда в Амурской области закрыли технологическую международную ледовую переправу на реке Амур. Переправа обеспечивала передвижение между городами Благовещенск и Хэйхэ.

В настоящее время действующими остаются десять ледовых переправ в Зейском, Мазановском, Михайловском, Свободненском, Селемджинском, Тындинском и Шимановском районах. В местах, где нет таковых, выезжать на автомобиле на лед может быть опасно для жизни, сообщает амурское управление МЧС.

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#МЧС

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