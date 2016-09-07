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На реке Селемдже спасали автомобиль, провалившийся под лед

На реке Селемдже спасали автомобиль, провалившийся под лед
Фото: vimka.ru

Поздно вечером 20 января спасателям поступило сообщение о том, что в двух километрах от села Угловое Мазановского района на реке Селемдже автомобиль провалился передними колесами под лёд. Как выяснилось, супружеская пара отправилась покататься и пыталась пересечь реку в несанкционированном месте.

На место происшествия прибыл пожарный пост села Угловое при ПЧ-64 в составе двух человек и одной единицы техники, а также сотрудники ГИБДД. Для эвакуации автомобиля пришлось вызывать трактор.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет. К трем часам ночи автомобиль с супругами был доставлен в село Угловое, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

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#происшествия #транспорт

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