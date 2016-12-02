Благовещенские коммунисты почтили память Ленина

21 января, в день смерти основателя советского государства, в Благовещенске состоялось возложение цветов к памятнику Ленину. На главной площади города в субботу собрались активисты городского отделения КПРФ. Аналогичные акции состоялись в других крупных городах и районных центрах Амурской области.

В акции памяти в Благовещенске приняли участие первый секретарь Амурского обкома партии Роман Кобызов, председатель областной КРК Валерий Песенков, первый секретарь Благовещенского горкома КПРФ Нина Тямкова, первый секретарь Благовещенского райкома КПРФ Александр Талалай, первый секретарь областной комсомольской организации Кирилл Арапов.

К собравшимся коммунистам обратился первый секретарь обкома КПРФ Роман Кобызов. Он отметил, что в преддверии столетия Великой Октябрьской социалистической революции у амурчан появилась возможность чествовать память Ленина не только в 21 января и 22 апреля. Сегодня изучать наследие вождя мирового пролетариата можно в Ленинском центре, открывшемся в помещении обкома КПРФ, где собрана коллекция трудов Владимира Ильича, а также экспонатов, связанных с его деятельностью.

Первый секретарь Благовещенского горкома КПРФ Нина Тямкова, в свою очередь, призвала товарищей к борьбе за освобождение трудящихся, за обновленный социализм.

В завершение акции коммунисты возложили красные гвоздики к подножию памятника Ленину.

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