Родственники погибшего в Белогорске солдата-срочника обнародовали его предсмертную переписку

В СМИ появилась переписка погибшего в Белогорске солдата-срочника, датированная декабрем прошлого года. Незадолго до трагедии Евгений Вельмакин писал своей девушке Насте, что его систематически избивают и пытают командиры. Родственники парня не верят, что его смерть была самоубийством, пишет «Газета.Ru».

Как сообщалось ранее, 15 января в воинской части № 53790 в городе Белогорске был найден мертвым солдат срочной службы Евгений Вельмакин, уроженец Мордовии. Командиры соединения сказали родным погибшего, что его смерть наступила в результате суицида. Однако друзья и родственники погибшего сомневаются в этом.

«Это произошло 15 января, но нам дали знать о случившемся не сразу. Сначала позвонили нашей маме и сообщили, что Женя сбежал из части и третий день его не могут найти, – рассказала сестра покойного Екатерина Сивова. – Сказали, если вдруг он свяжется с мамой, чтобы она поговорила с ним как мать и уговорила вернуться в часть. Но через час или полтора перезвонили его девушке и сказали ей, что он свел счеты с жизнью. Потом я перезвонила майору части Маташкову, и он мне подтвердил самоубийство Жени. Сказал, что они чуть-чуть не успели его спасти».

Близким солдата сообщили, что его нашли ночью в спортгородке при ВЧ № 53790. Обнаружил тело один из дежурных части, когда совершал обход территории. Однако из переписки сослуживцев Вельмакина с его родителями становится ясно, что нашли тело солдата его товарищи, они же и сообщили о трагедии офицерам.

В Минобороны разъяснили, что по факту смерти военнослужащего комиссией Восточного военного округа совместно с правоохранительными органами проводится проверка.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной смерти военнослужащего стали личные обстоятельства (внутри его семьи), не связанные с воинской службой. Представленные в статье сведения из социальных сетей не соответствуют действительности и не нашли подтверждения в ходе проверки», — говорится в сообщении ведомства.

Юрист Антон Шумилин, который представляет интересы родственников Вельмакина, также сообщил, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. «Пока мне не сообщили даже, по какой статье. Я знаю, что назначена судебно-медицинская экспертиза. Но пока тело парня даже не доставили в его родное село Старое Синдрово и говорить о чем-то конкретном не приходится. Я подал ходатайство в прокуратуру и начальнику следственного подразделения, чтобы Сивову и мать Вельмакина признали потерпевшими по делу», – сказал Антон Шумилин.

По словам сестры погибшего, ей командование части сообщило, что ее брат ушел из жизни добровольно. «Мне сказали, что якобы Женя покончил с собой из-за моральных и материальных сложностей после смерти отца», – сказала она.

Также, как рассказала сестра, ее брат был жизнерадостным, добрым и отзывчивым человеком. «Если кто просил о помощи, то он всегда помогал чем мог. У него было хобби: он любил мотоциклы, возился с ними постоянно, разбирал их и собирал. У него девушка была, он постоянно общался со всеми, с друзьями, с родными. Короче, причин наложить на себя руки у него не было. Если только его специально не довели до этого», – заключила сестра.

Аналогичной точки зрения придерживаются и сослуживцы Вельмакина. «Мы служили с ним в учебке, до его отправки в Белогорск. Потом наши пути разошлись. Я не верю в версию о самоубийстве. Евгений был довольно крепкий морально и самоубийство презирал», – сказал знакомый Вельмакина Илья.

«Он был сильным пацаном. Я думаю, какие-либо оскорбления или унижения не могли бы подтолкнуть его к этому. Я знаю его неплохо: мы с ним три года в одном техникуме учились. Конечно, я не знаю обстоятельств его смерти, но мне кажется, что его убили», – сообщил близкий друг Вельмакина Александр.

Между тем своей девушке Насте погибший незадолго до трагедии писал, что его систематически избивают и пытают командиры. «Они всегда находят причину, чтобы бить нас. Это ладно, вытерпим, но нам "растяжки" рук делают. Это очень больно», – написал Анастасии Евгений.

На уточняющий вопрос Насти о том, что это такое, Вельмакин написал, что это такая пытка, когда руку выворачивают определенным образом, чтобы этот процесс был крайне болезненным для пытаемого.

«После этого рука пару часов вообще не работает», – уточнил солдат. При этом он писал, что вытерпит все эти мучения, и выразил готовность отслужить до конца срока, а также сообщил, что не собирается никуда жаловаться, так как это может ухудшить его положение.

Мать одного из солдат, который так же, как и Вельмакин, служит в части № 53790 в Белогорске, рассказала, что побои и унижения – это устоявшаяся практика для этого соединения.

«Все телефоны у солдат забирают (несмотря на разрешение министра обороны ими пользоваться), унижают их и избивают. Побои следуют за все: не успеваешь быстро бегать – пинок в пах, плохо работаешь – кулаком в лицо, медленно что-то делаешь – лицом об стол», – рассказала она. По словам женщины, ей известно о том, что избиениями занимается один из прапорщиков автомобильной роты, а также некоторые контрактники и старослужащие-срочники.

«Деды и контрактники также вымогают деньги у новобранцев», – пояснила она.

Другие военнослужащие срочной службы не стали ни подтверждать, ни опровергать сведения о систематических нарушениях порядка службы в этом соединении.

Между тем, на сайте петиций Change.org появилась петиция от Совета солдатских матерей, который, ссылаясь на обращение к ним сестры погибшего, призывают разобраться в трагедии и выяснить истинную причину смерти парня.

«К нам в "Совет солдатских матерей России" обратилась сестра погибшего. «Моего родного брата Евгения Вельмакина 15 января 2017 года убили в армии!» – так начинается текст петиции в Интернете.

Далее в петиции приводятся слова сестры погибшего: «Когда его призвали в армию , он уже в поезде столкнулся с дедовщиной! Они добирались до Амурской области 7 суток. Уже тогда в поезде их били, Женя говорил, что все ноги отбили, ходить не мог. Женя очень хотел вернуться домой живым и здоровым. Идя в армию, он понимал, что там ему нелегко будет, но говорил, что все преодолею. "Что я не мужчина что ль?" – говорил он… Еще Женя хотел, когда вернется, отремонтировать дом. Он нам сказал, чтоб мы копили денег и покупали стройматериалы. Говорил, что вернется и отремонтирует дом. После армии он хотел жить со своей девушкой, устроиться на работу, в общем, он хотел ЖИИТЬ!!!»

Авторы петиции требуют «снять с Евгения клеймо самоубийцы и навести порядок в части». Под петицией уже подписались 928 человек. После сбора подписей ее направят в Министерство обороны РФ, президенту страны и в следственный комитет.

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