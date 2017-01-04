В Тынде распространяют сообщения о пропаже семилетнего мальчика

Фото: kavkazplus.com

В социальных сетях и чатах мобильных телефонов тындинцев распространяется информация, что в городе пропал ребенок. К сообщению прикреплена фотография мальчика. В тексте сказано, что семилетний Данил пропал после ухода из школы в районе гимназии № 2, пишет газета «БАМ».

Начальник межмуниципального отдела МВД России «Тындинский» Сергей Коньков в свою очередь сообщил, что заявлений о пропаже мальчика к ним не поступало. Информацию, распространяемую по WhatsApp, в ведомстве проверили, и она не нашла своего подтверждения.

Подобные сообщения о пропаже ребенка приходили и на телефоны местных журналистов, один из которых выяснил, что аналогичная информация распространялась и в Казани. К объявлению крепили такую же фотографию мальчика.

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