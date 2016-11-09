Численность населения Китая за год увеличилась на 8 миллионов человек

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По итогам 2016 года численность населения Китая составила 1 миллиард 382 миллиона 271 тысячу человек. Это на 8 миллионов человек больше, чем в 2015 году, пишет «Комсомольская правда». Данные переписи населения опубликовало Государственное статистическое управление КНР.

Примечательно, что в названное число не входят жители специальных административных районов Сянган (Гонконг) и Аомэнь (Макао), Тайваня, а также проживающие за границей китайцы.

Как отмечается в докладе, за прошлый год в стране родилось 17,8 миллиона человек, а естественный прирост населения составил 5,86 %. Эти данные на 0,9 % превышают показатели 2015 года.

Численность трудоспособного населения в возрасте от 16 до 60 лет в стране составляет 907,47 миллиона человек, то есть 65,6 % от общего населения.

Между тем в последние годы в стране наблюдается процесс стремительного старения населения. В настоящее время в КНР проживает более 230 миллионов человек в возрасте старше 60 лет.

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#жизнь #Китай

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