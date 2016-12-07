Российская певица встала на защиту благовещенского ОКЦ в споре о Свинке Пеппе

Фото: Like News - Moscow

Российская исполнительница Милена Дейнега подала иск в Останкинский районный суд Москвы к компании Entertainment One UK Limited – правообладателю бренда «Свинка Пеппа». Как пишет «Лента.ру», певица требует выплаты 666 тысяч рублей за причиненный ей моральный вред. Женщина утверждает, что ей стало плохо, когда она узнала, что компания подал в суд на ОКЦ Благовещенска и потребовала один миллион рублей.

«Новый год начался с плохих вестей для меня, Дейнеги Милены Владимировны. Я в диком ужасе оттого, что происходит. Идет целенаправленное уничтожение российских культурных центров, завуалированное защитой авторских прав», – говорится в исковом заявлении Дейнеги. По ее словам, она почувствовала себя «разбитой, морально уничтоженной».

Ранее Entertainment One UK Limited подал иск к Общественно-культурному центру Благовещенска за нарушение авторских прав. Центр использовал персонажа мультфильма в своем детском шоу без разрешения правообладателя. Владельцы бренда обратились с требованием возместить ущерб, однако в ОКЦ Благовещенска им предложили лишь бесплатные билеты на свои концерты.

Исполнительница также обрушилась на содержание анимационного сериала. «Мультфильм позиционирует себя как развивающий, обучающий, только я не пойму, чему обучают: копаться в грязи, арест и исправительные работы Папы Свина, бахвальство, беременный Папа Свин, вымазанные в грязи герои и так далее», – считает Дейнега.

«Свинка Пеппа» – британский обучающий мультипликационный сериал, рассказывающий о приключениях пятилетней свинки и ее семьи. Мультфильм вышел на экраны в 2004 году. Он переведен более чем на 40 языков и был показан в 180 странах.

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