Накануне вечером, 20 января, на полигоне ДВОКУ застрелился курсант. 18-летний парень заступил в ночной караул и через некоторое время выстрелил себе в голову. Сейчас он находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Врачи дают негативные прогнозы.

"Подобный случай суицида последний раз у нас был более 12 лет назад, - прокомментировал Амур.инфо начальник ДВОКУ Владимир Грызлов. - Тогда курсант застрелился из-за девушки. Сейчас следственные органы выясняют причину, что произошло. Парень характеризуется положительно. Он очень общительный, у него много друзей".

Как стало известно Амур.инфо, вероятная причина случившегося - отношения с девушкой. 12 января курсант вернулся из отпуска. Он живет в городе Нижнеудинск Иркутской области. По смс, которые остались в его телефоне, понятно, что у курсанта сложились непростые отношения с девушкой. Скорее всего, предполагают в училище, это и стало причиной такого поступка.

Сейчас в ДВОКУ работают следователи. Родителям о случившемся уже сообщили. Курсант находится в больнице. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.

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