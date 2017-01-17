21 января – лучшее время для объятий

Фото: pospeliha.ru

Сегодня во всём мире отмечают необычный и очень приятный праздник – День объятий. Согласно его традиции, заключить в дружеские объятия можно даже незнакомых людей. В этот день также проводятся различные тематические флешмобы.

Этот праздник был основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий (National Hugging Day), а затем распространился и по всему миру. По своеобразному поверью, во время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом. Существуют и другие обоснования полезности объятий: дружелюбные прикосновения повышают иммунитет, стимулируют центральную нервную систему, повышают в крови уровень гемоглобина, а также другого гормона – окситоцина, вызывающего благожелательное расположение к другим людям.

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21 января профессиональный праздник отмечают работники и военнослужащие инженерных войск России. Эта памятная дата в Вооружённых Силах РФ – День инженерных войск – установлена в 1996 году Указом президента РФ. Свою историю инженерные войска ведут со времени Указа Петра I от 21 января 1701 года о создании в Москве «Школы пушкарского приказа». В этой школе готовили офицеров артиллерии и военных инженеров.

Инженерные войска принимали участие во всех сражениях по защите Отечества. Знания, мужество и отвага военных инженеров в немалой степени способствовали успешному ведению боевых действий в Отечественной войне 1812 года, при обороне Севастополя (1854-1855), во время русско-японской войны (1904-1905) и двух мировых войн. Особенно отличились воины инженерных войск в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. За подвиги во славу Родины более 100 тысяч военнослужащих инженерных войск были награждены орденами и медалями, около 700 удостоены высокого звания Героя Советского Союза и Героя России, 294 стали полными кавалерами ордена Славы.

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#военные #праздники

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