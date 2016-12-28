Благовещенцы высказали свое отношение к Дональду Трампу

Сегодня в США состоится инаугурация 45-го президента. Новости о Дональде Трампе не сходят с первых полос крупнейших информационных агентств России. Не слишком ли много внимания уделяют российские журналисты этой теме и как амурчане относятся к новому лидеру Соединенных Штатов – с такими вопросами к прохожим на улице обратился корреспондент «Альфа-канала».

«Да нормально, пойдет. Чудит по крайней мере в нашу сторону. Ну, и с президентом контачит, с Путиным», – высказался мужчина.

«Очень популярная новость. В принципе, для меня это нормально. Я хорошо отношусь к Трампу. По крайней мере, лучше, чем к Обаме», – поделилась девушка.

«Не знаю, мне кажется, нужно обратить внимание больше на внутреннюю политику, чем на внешнюю. Хотя это тоже важно на самом деле. Очень много в мире поменяется в связи с тем, что сменился президент, сменилась политика. Я слышала только о его не толерантных высказываниях в сторону женщин, других рас», – добавила другая горожанка.

«Ну и пусть говорят. Президент как президент. Посмотрим. Как он мне может нравиться, если он еще ничего не сделал? На первый взгляд нормальный. А там увидим», – отметил мужчина.

«Видно, своих проблем мало, раз чужие обсуждаем. Мы Трампа уважаем. Все-таки президент большой страны», – сказал благовещенец.

«Да я новости не смотрю. Я вообще не знаю, кто это», – высказался прохожий.

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#жизнь

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