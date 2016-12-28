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20января
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Сегодня, 19:13 7

Благовещенцы высказали свое отношение к Дональду Трампу

Сегодня в США состоится инаугурация 45-го президента. Новости о Дональде Трампе не сходят с первых полос крупнейших информационных агентств России. Не слишком ли много внимания уделяют российские журналисты этой теме и как амурчане относятся к новому лидеру Соединенных Штатов – с такими вопросами к прохожим на улице обратился корреспондент «Альфа-канала».

«Да нормально, пойдет. Чудит по крайней мере в нашу сторону. Ну, и с президентом контачит, с Путиным», – высказался мужчина.

«Очень популярная новость. В принципе, для меня это нормально. Я хорошо отношусь к Трампу. По крайней мере, лучше, чем к Обаме», – поделилась девушка.

«Не знаю, мне кажется, нужно обратить внимание больше на внутреннюю политику, чем на внешнюю. Хотя это тоже важно на самом деле. Очень много в мире поменяется в связи с тем, что сменился президент, сменилась политика. Я слышала только о его не толерантных высказываниях в сторону женщин, других рас», – добавила другая горожанка.

«Ну и пусть говорят. Президент как президент. Посмотрим. Как он мне может нравиться, если он еще ничего не сделал? На первый взгляд нормальный. А там увидим», – отметил мужчина.

«Видно, своих проблем мало, раз чужие обсуждаем. Мы Трампа уважаем. Все-таки президент большой страны», – сказал благовещенец.

«Да я новости не смотрю. Я вообще не знаю, кто это», – высказался прохожий.

Просмотров всего: 324

#жизнь

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • makssidorov90

    makssidorov90
    1 час назад

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  • Алекс К

    Алекс К
    51 минута назад

    россиянам то какая разница кто в америке президент? или они считают что трамп более важен чем путен?

  • Гыга

    Гыга
    31 минута назад

    Алекс К

    россиянам то какая разница кто в америке президент? или они считают что трамп более важен чем путен?



    Ну а если тебе похер, чо сюда заглядываешь, умник? Вообще-то всегда есть разница, кто президент в других странах. От Грузии до Китая. Тем более в США. Погугли "геополитика". Слово для тебя не сильно сложное? Сумеешь набрать?

  • Maikl

    Maikl
    19 минут назад

    Гыга
    Алекс К

    россиянам то какая разница кто в америке президент? или они считают что трамп более важен чем путен?



    Ну а если тебе похер, чо сюда заглядываешь, умник? Вообще-то всегда есть разница, кто президент в других странах. От Грузии до Китая. Тем более в США. Погугли "геополитика". Слово для тебя не сильно сложное? Сумеешь набрать?


    Реч о, том, что Трамп, даже не знает, чтои такое Благовещенск.. и тем более ему пофиг мнение каких то благовещенцев.. вы с вашей геополитикой, за два года люди обеднели как минимум в два раза.. лучше на внутрение проблебы обратили.. их критично много.. в сша свои проблемы.. и мы совсем на разных "этажах"..

  • ay

    ay
    11 минут назад

    Кремлеботы так фапают на Трампа, что становится смешно - видно соскучился "царь" под санкциями, трудно народ счастливить будучи сильно ограниченным в ресурсах, всё ищет способы задружиться с США обратно. А впрочем, пропаганда работаит хорошо - рядовые россияне нахваливают Трампонавта заочно, авансом.

  • full

    full
    5 минут назад

    Хз, откуда у них мнение о Трампе?

  • Гыга

    Гыга
    4 минуты назад

    Maikl

    Гыга

    Алекс К

    россиянам то какая разница кто в америке президент? или они считают что трамп более важен чем путен?



    Ну а если тебе похер, чо сюда заглядываешь, умник? Вообще-то всегда есть разница, кто президент в других странах. От Грузии до Китая. Тем более в США. Погугли "геополитика". Слово для тебя не сильно сложное? Сумеешь набрать?



    Реч о, том, что Трамп, даже не знает, чтои такое Благовещенск.. и тем более ему пофиг мнение каких то благовещенцев.. вы с вашей геополитикой, за два года люди обеднели как минимум в два раза.. лучше на внутрение проблебы обратили.. их критично много.. в сша свои проблемы.. и мы совсем на разных "этажах"..


    Да шо ты говоришь? Обеднели в два раза? Ой, ё! Ты на каком углу стишь? Подойду, подам милостыню.

    При чем здесь Трамп не знает где Благовещенск? Благовещенск отдельный город-страна? Или часть России? А уж где Россия то Трамп знает. Как минимум, приход вменяемого Трампа а не шизанутой Киллари, означает гооораздо меньшие шансы на ядерную войну между США и Россией.

    У России свои проблемы, а у США свои? Точно? А про мировые кризисы, отражающиеся на всех странах ни чего не слышал? А про геополитических проблемах тоже? Ёпта! Я тебе с тем же успехом могу сказать, разбирайся в проблемах своей личной страны под названием семья и не лезь в проблемы страны (мира). Аналогию улавливаешь, не? Или сильно сложно изъясняюсь?

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