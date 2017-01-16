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20января
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Сегодня, 19:03 1

В Белогорске изъяли больше 11 тысяч литров незамерзающей жидкости с содержанием метанола

Специалисты амурского управления Роспотребнадзора провели внеплановую выездную проверку белогорского магазина «Светофор» ООО «Торгсервис 27». В ходе проверки была обнаружена стеклоомывающая жидкость с содержанием метанола, пишет ТВС-Медиа.

Специалисты выявили незамерзающую жидкость «Аквамарин» –30°С (жидкость синего цвета) в пластиковой емкости объемом 5 литров. Изготовителем является московская фирма «Алекон», а поставщиком – красноярская компания «Комтэк».

В ходе проведённых лабораторных исследований в содержании незамерзающей жидкости обнаружено более 0,5 % метилового спирта (метанола). При этом по нормативу должно быть не более 0,05 %. Постановлением главного государственного врача РФ запрещены использование метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом, а также продажа населению указанных средств.

В итоге специалисты наложили арест на незамерзающую жидкость «Аквамарин» и изъяли 2 251 бутылку объёмом больше 11 тысяч литров. За выявленные нарушения в отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.

Управлением Роспотребнадзора по Амурской области материалы проверки направлены по месту нахождения производителя незамерзающей жидкости – в управление Роспотребнадзора по Москве, по месту нахождения поставщика – в управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю, а также в следственное управление СК РФ по Амурской области и УВД Амурской области.

О фактах реализации незамерзающей жидкости «Аквамарин» –30°С специалисты просят сообщать по телефону горячей линии управления Роспотребнадзора по Амурской области: 20-20-20.

В современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, который имеет неприятный, резкий запах, напоминающий ацетон. Метиловый спирт обладает слабым запахом, не отличимым от этилового спирта. Однако метиловый спирт – сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз.

Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу, заглатывании; раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. Повторное длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к неврастении, вегето-сосудистой дистонии, ухудшению зрения, заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, дерматитам.

При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 граммам, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано всего 5-10 граммами вещества, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

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#Белогорск #закон #происшествия

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Комментарии
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  • makssidorov90

    makssidorov90
    1 час назад

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