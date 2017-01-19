Губернатор Приамурья и епископ Лукиан обсудили празднование Рождества и Крещения

Губернатор Амурской области Александр Козлов провел встречу с епископом Благовещенским и Тындинским Лукианом. На встрече руководитель области и владыка обсудили, как прошли праздники Рождества Христова и Крещения в Приамурье.

«Благовещенская епархия Русской православной церкви благодарит правительство области, администрацию Благовещенска, амурские управления МЧС и УВД, коммунальные службы за помощь в организации празднований Рождества Христова и Крещения. Массовые мероприятия прошли без происшествий и спокойно», – сказал епископ Благовещенский и Тындинский Лукиан.

Также на встрече губернатор и епископ обсудили подготовку к предстоящему юбилею – 220-летию со дня рождения Святителя Иннокентия Вениаминова и 40-летие его канонизации. Епископ отметил, что целый ряд вопросов нужно будет решать совместно. Уже существует примерная программа. Ее обсудили сегодня руководитель области и глава епархии, сообщает правительство Амурской области.

Просмотров всего: 237

#областная власть #религия

распечатать