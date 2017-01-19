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Губернатор Приамурья и епископ Лукиан обсудили празднование Рождества и Крещения

Губернатор Приамурья и епископ Лукиан обсудили празднование Рождества и Крещения

Губернатор Амурской области Александр Козлов провел встречу с епископом Благовещенским и Тындинским Лукианом. На встрече руководитель области и владыка обсудили, как прошли праздники Рождества Христова и Крещения в Приамурье.

«Благовещенская епархия Русской православной церкви благодарит правительство области, администрацию Благовещенска, амурские управления МЧС и УВД, коммунальные службы за помощь в организации празднований Рождества Христова и Крещения. Массовые мероприятия прошли без происшествий и спокойно», – сказал епископ Благовещенский и Тындинский Лукиан.

Также на встрече губернатор и епископ обсудили подготовку к предстоящему юбилею – 220-летию со дня рождения Святителя Иннокентия Вениаминова и 40-летие его канонизации. Епископ отметил, что целый ряд вопросов нужно будет решать совместно. Уже существует примерная программа. Ее обсудили сегодня руководитель области и глава епархии, сообщает правительство Амурской области.

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#областная власть #религия

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Комментарии
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  • makssidorov90

    makssidorov90
    1 час назад

    Ребят!, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - http://elenamalusheva.blogspot.com

  • peeter

    peeter
    37 минут назад

    makssidorov90 похудей на 100 чтоб больше не было сил и времени спамить.

  • Хмык

    Хмык
    20 минут назад

    Так праздники то уже прошли? Что их обсуждать то?

  • Ксаныч

    Ксаныч
    15 минут назад

    У нас прогнозы правительства на39 лет вперёд смотрящие.

  • OT

    OT
    5 минут назад

    Поп конечно пинками дверь во властных коридорах не открывает, но и церемонится все меньше.

    Смотри-ка и УВД и прочие структуры волочатся за рясой как привязаные и конечно порядок им не Бог обеспечит и т.д. А что еще обеспечивать обяжут впоследствии?

  • ay

    ay
    2 минуты назад

    "Двое из ларца"? Губернатор-то Конституцию читал? Негоже госслужащим с попами якшаться. А чего бы КАА с лидером Аум Синрикё 2.0 (название условно) не пообчаться? Как по мне - одного поля ягоды. Карочи: We fool you. We rule you. We eat for you... Вертикаль власти Пирамида капитализма выстроена в точности по картинке.

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