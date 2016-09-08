Амурская писательская организация отметила 40-летие

Амурские литераторы отмечают юбилей писательской организации. Праздничная встреча состоялась в областной научной библиотеке. За 40 лет существования общественная организация объединила 46 прозаиков, поэтов, драматургов.

Сегодня в амурской писательской организации 25 человек. Это творческий союз, участники которого издают книги, встречаются с читателями, поддерживают молодых авторов.

На встрече в библиотеке собрались литераторы со всей области, а также журналисты, студенты, поклонники творчества амурских авторов. Там же вручили почетные медали лауреатам региональной литературной премии имени Леонида Завальнюка. Первыми в почетном списке стали писатель и редактор Владислав Лецик и юная поэтесса Анна Синякова (посмертно).

Произведения амурских авторов издаются и в литературных альманахах «Приамурье» и «Амур». «Потребность, необходимость существования союза писательского, мне кажется, очень велика. Может, не все это понимают в полной мере, потому что дело не только в том, что их книги изучаются в школе где-то, а они сами являются хранителями самых важных ориентиров. Духовных, прежде всего», – сказал главный редактор альманаха «Амур», профессор БГПУ Александр Урманов.

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