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С февраля амурчане будут платить за общедомовые нужды фиксированную сумму

С февраля амурчане будут платить за общедомовые нужды фиксированную сумму

Квитанцию с «новыми» цифрами за общедомовые нужды амурчане получат в феврале. В областном министерстве ЖКХ объяснили схему, по которой будут рассчитывать стоимость услуг. По новому закону плата за ОДН теперь будет отражена в графе «содержание мест общего пользования». Стоимость воды и электричества, которые тратят на общие нужды, посчитают отдельно.

Главное изменение – люди будут платить по нормативам. Энергоснабжение рассчитают по нормативу 2,69 кВт/час на квадратный метр. Водоснабжение – 0, 371 литра на квадратный метр. Эти цифры умножат на площадь общего имущества. А сумму разделят на всех жильцов, в зависимости от площади квартир. Сумма в квитанции теперь будет постоянная и не будет меняться, а за ресурсы, потребленные сверх норматива, будет платить из своей прибыли управляющая компания.

«Ранее ложилась вся плата на людей. Оплачивал весь дом. Сейчас законодатель эту проблему переложил на плечи управляющей компании. То есть гражданин в объеме норматива заплатил, дальше управляющая компании законными способами борется с хищениями, потерями. Грубо говоря, ранее вода бежит в подвал, никто внимания не обращает. Общедомовый прибор учета считывает на входе дом, и она просто теряется», – пояснил заместитель министра ЖКХ Амурской области Алексей Тарасов.

В министерстве ЖКХ пока не знают, как быть с теми, у кого фактически затраты на ОДН меньше, чем выходит по нормативу. Это касается домов, где установлены энергосберегающие приборы. Амурские власти ждут разъяснений от федерального министерства, а пока рекомендуют в таких домах считать ОДН не по нормативу, а по факту.

Просмотров всего: 1659

#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
Показать все (22) Обсудить на форуме
  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад



    а за ресурсы, потребленные сверх норматива, будет платить из своей прибыли управляющая компания.



    Нда?

    Думается это жильцы будут на лифте не каждый день ездить. Да вода станет периодически отключаться у них. Вот и будет управляйке экономия. А возможно и прибыль.

  • Dr. Online

    Dr. Online
    2 часа назад

    Если управляйка норм, то и норм с оплатой будет. (Неужели в самом деле наконец-то) Ее же (управляйку) не долго сменить, в конце концов. Не знаю, я обрадовался чот, когда прочитал))) Не расстраивайте меня) я верю в справедливость

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    mikey007



    а за ресурсы, потребленные сверх норматива, будет платить из своей прибыли управляющая компания.



    Нда?

    Думается это жильцы будут на лифте не каждый день ездить. Да вода станет периодически отключаться у них. Вот и будет управляйке экономия. А возможно и прибыль.



    Сам понял что сказал? просто сказочный...

  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    mikey007



    а за ресурсы, потребленные сверх норматива, будет платить из своей прибыли управляющая компания.



    Нда?

    Думается это жильцы будут на лифте не каждый день ездить. Да вода станет периодически отключаться у них. Вот и будет управляйке экономия. А возможно и прибыль.



    В твоём понимании вообще двери в подъезды заколотят, лучшая экономия

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    Dr. Online

    Если управляйка норм, то и норм с оплатой будет. (Неужели в самом деле наконец-то) Ее же (управляйку) не долго сменить, в конце концов. Не знаю, я обрадовался чот, когда прочитал))) Не расстраивайте меня) я верю в справедливость



    Ты б квитанцию февральскую получил сначала...

    Когда у нас че для людей делалось

    Я сколько живу такого не припомню

  • Ослы (имя нам - Легион)

    Ослы (имя нам - Легион)
    2 часа назад

    В министерстве ЖКХ пока не знают, как быть с теми, у кого фактически затраты на ОДН меньше, чем выходит по нормативу.

    Ой .. а мне вот прям это тоже интересно стало. Воту нас ТСЖ, трубы все в исправном состоянии .. какие нахрен потери ещё собрались там насчитывать?

    Или нужно Тарасова лично в подвал вызывать теперь, чтоб хренью не маялся.

    Это щас что - если значит трубы в порядке и не текут - это хорошо. но платить всё равно придётся. Если трубы НЕ в порядке и льются в подвал, то ... Платить всё равно придётся .. но только Управляйке.

    Нафига тогда вообще этот счётчик на вводе нужен?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    mikey007

    Dr. Online

    Если управляйка норм, то и норм с оплатой будет. (Неужели в самом деле наконец-то) Ее же (управляйку) не долго сменить, в конце концов. Не знаю, я обрадовался чот, когда прочитал))) Не расстраивайте меня) я верю в справедливость



    Ты б квитанцию февральскую получил сначала...

    Когда у нас че для людей делалось

    Я сколько живу такого не припомню



    Так ты же не живёшь, ты существуешь.

    В каждой ветке слышу мне должны, мне обязаны. А сам и лопаты в руки не возьму.

    Потребитель ты Серега, а не созидатель

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    mikey007

    Dr. Online

    Если управляйка норм, то и норм с оплатой будет. (Неужели в самом деле наконец-то) Ее же (управляйку) не долго сменить, в конце концов. Не знаю, я обрадовался чот, когда прочитал))) Не расстраивайте меня) я верю в справедливость



    Ты б квитанцию февральскую получил сначала...

    Когда у нас че для людей делалось

    Я сколько живу такого не припомню



    Лечись Альбин, там где Сергей А лечился, вот там же. Алкоголизм и плохая память взаимосвязаны- живой пример с шестым созывом имеется

  • Внучка деда

    Внучка деда
    1 час назад

    Че плохого то? Все по справедливости, по совести. Вот сейчас и посмотрим какие управляйки у нас добросовестные

  • Мелисса

    Мелисса
    1 час назад

    Если в подъезде установлены датчики движения, и свет постоянно не горит - так с какого ли фига жильцы должны платить по нормативу???? За себя, и того дядю?

    А за какую, блин, воду общедомовую норматив???

    Как же это уже всё люто бесит - одн, капремонт, повышение квартплаты на 20%.

    Задолбали, подавитесь вы когда-нибудь, в конце концов.

  • makssidorov90

    makssidorov90
    1 час назад

    Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - http://elenamalusheva.blogspot.com

  • Внучка деда

    Внучка деда
    41 минута назад

    Мелисса, с чего ты взяла, что норматив будет намного выше ваших данных по счетчику? Тебе еще квитанция не пришла, а ты уже заплевала лестничную клетку от недовольства

  • Жоржик

    Жоржик
    39 минут назад

    Там суммы конечно интересные вырисовываются. За 40 кв.м. придётся отдавать около 200р. за свет и около 300-350 за воду. Нормальная прибавка к кварплате...

  • Мелисса

    Мелисса
    36 минут назад

    Внучка деда

    Мелисса, с чего ты взяла, что норматив будет намного выше ваших данных по счетчику? Тебе еще квитанция не пришла, а ты уже заплевала лестничную клетку от недовольства



    Тыкайте деду своему, понятно?

  • Внучка деда

    Внучка деда
    30 минут назад

    Кому хочу тому и тыкаю

  • Мелисса

    Мелисса
    25 минут назад

    Внучка дедаКому хочу тому и тыкаю


    Ну в глаз себе ткните, и радуйтесь

  • ВикторияU

    ВикторияU
    23 минуты назад

    Охренеть просто! Сейчас по свету одн максимум 100р считают, а от площади нам почти на 500 выставят!!!

  • ВикторияU

    ВикторияU
    22 минуты назад

    Охренеть просто! Сейчас по свету одн максимум 100р считают, а от площади нам почти на 500 выставят!!!

  • smetanka

    smetanka
    17 минут назад

    интересно почему 2.69 за свет,а не 2.38

  • Мелисса

    Мелисса
    15 минут назад

    Сейчас подняла декабрьскую квитанцию за электроэнергию. ОДН - 4руб.76коп.

    Нахрена мне норматив???

  • Ослы (имя нам - Легион)

    Ослы (имя нам - Легион)
    12 минут назад

    smetanka

    интересно почему 2.69 за свет,а не 2.38



    А потому. Берём сверхнормативные потери на сетях, делим на площади физических лиц = выводим тариф.

    Сети ветшают, тариф повышают.

    По итогу имеем, что Водоканал и Электрики таким нехитрым способом потери на своих сетях переложили на потребителей.

    теперь можно хоть 100 лет сети не чинить .. а на наростающие потери в сетях - увеличивать коэфициент для Физ. лиц.

    И при этом ещё вон довольные и радостные находятся.

    Можно теперь в подвале трубы хоть из золота себе проложить - за "потери" будьте добры забашлять. А если привысили норму - остаток Забашляет Управляйка.

    Все довольны ...

    Гениально!!!

    сегодня 0,371 коэфициент ... в следующем году посмотрят, сколько воды/электричества недосчитались .. впаяют 0,45 ...

  • smetanka

    smetanka
    6 минут назад

    все понятно нас ждет радостное настоящее

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