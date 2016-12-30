С февраля амурчане будут платить за общедомовые нужды фиксированную сумму

Квитанцию с «новыми» цифрами за общедомовые нужды амурчане получат в феврале. В областном министерстве ЖКХ объяснили схему, по которой будут рассчитывать стоимость услуг. По новому закону плата за ОДН теперь будет отражена в графе «содержание мест общего пользования». Стоимость воды и электричества, которые тратят на общие нужды, посчитают отдельно.

Главное изменение – люди будут платить по нормативам. Энергоснабжение рассчитают по нормативу 2,69 кВт/час на квадратный метр. Водоснабжение – 0, 371 литра на квадратный метр. Эти цифры умножат на площадь общего имущества. А сумму разделят на всех жильцов, в зависимости от площади квартир. Сумма в квитанции теперь будет постоянная и не будет меняться, а за ресурсы, потребленные сверх норматива, будет платить из своей прибыли управляющая компания.

«Ранее ложилась вся плата на людей. Оплачивал весь дом. Сейчас законодатель эту проблему переложил на плечи управляющей компании. То есть гражданин в объеме норматива заплатил, дальше управляющая компании законными способами борется с хищениями, потерями. Грубо говоря, ранее вода бежит в подвал, никто внимания не обращает. Общедомовый прибор учета считывает на входе дом, и она просто теряется», – пояснил заместитель министра ЖКХ Амурской области Алексей Тарасов.

В министерстве ЖКХ пока не знают, как быть с теми, у кого фактически затраты на ОДН меньше, чем выходит по нормативу. Это касается домов, где установлены энергосберегающие приборы. Амурские власти ждут разъяснений от федерального министерства, а пока рекомендуют в таких домах считать ОДН не по нормативу, а по факту.

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#ЖКХ #происшествия

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