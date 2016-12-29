138 миллионов выделено Приамурью на переселение из районов Крайнего Севера

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Жилищные сертификаты на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в этом году получат 76 амурчан. Правительство выделило Приамурью на эти цели 138 миллионов рублей. На сертификат для каждого переселенца, таким образом, придётся 1,8 миллиона. Правительство РФ распределило средства на переселение россиян по разным программам.

Больше всего на Дальнем Востоке выделят денег на переселение из районов Крайнего Севера в Республике Саха (Якутия). Там на сертификаты для 128 человек приходится 233 миллиона рублей. 121 миллион пойдёт на переселение 67 жителей Камчатки, почти 66 – для 36 жителей Приморского края. 156 миллионов на сертификаты предназначено для 86 жителей Хабаровского края. На сертификаты 104 сахалинцам предназначено 190 миллионов. На сертификат одному жителю Еврейской автономной области Федерация выдаст 2 миллиона. 32 миллиона предназначены на сертификаты 18 Чукотского автономного округа.

Пятеро амурчан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, получат в этом году жилищные сертификаты от государства. На это Амурской области выделено 11,3 миллиона, то есть примерно по 2,3 миллиона на каждого.

В рамках переселения жителей, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк» и приравненных к ним лицам, один житель Якутии получит жилищный сертификат на сумму 3,2 миллиона, житель Хабаровского края – 4,7 миллиона, Магаданской области – 2,4 миллиона, на сертификаты для троих жителей Приморского края выделят 6,2 миллиона.

Государство выделит жилищные сертификаты гражданам, подлежащим переселению из закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее входивших в границы закрытых административно-территориальных образований. 2,7 миллиона рублей выделено на жилищный сертификат амурчанину, переселяющемуся из ЗАТО Циолковский, бывшего Углегорска.

На Камчатке сертификаты получат 4 человека из города Вилючинск, им выделено 6,4 миллиона. На переселение семерых жителей приморского города Фокино по сертификатам предназначено 12 миллионов.

Правительство ежегодно утверждает график выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов. Будут выпущены государственные жилищные сертификаты на сумму 11,2 миллиарда рублей. В 2017 году планируется выдать 5 746 государственных жилищных сертификатов по разным категориям граждан.

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#Дальний Восток #российская власть

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