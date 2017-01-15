Население Китая растёт: соседей уже 1,382 миллиарда человек

Фото: ledilid.com

Численность населения КНР к декабрю минувшего года составила 1 382 271 000 человек, что на 8 миллионов человек больше показателя 2015 года. Такие данные публикует Государственное статистическое управление Китая, передаёт ТАСС.

Отмечается, что в указанное число не входят жители Специальных административных районов Сянган (Гонконг) и Аомэнь (Макао), Тайваня, а также китайцы, проживающие за пределами КНР. За 2016 год, говорится в докладе, в стране родились 17,8 миллиона человек, а естественный прирост населения составил 5,86 %, (на 0,9 % больше показателя года предыдущего).

Численность трудоспособного населения в возрасте от 16 до 60 лет на конец 2016 года составила 907,47 миллиона человек – 65,6 % от общего населения. В Китае в последние годы наблюдается тенденция к стремительному старению населения. По последним данным, в настоящее время в стране насчитывается свыше 230 миллионов человек в возрасте старше 60 лет, что составляет 16,7 % от общего числа жителей.

Проблема стремительного старения населения заставила китайские власти в 2013 году пересмотреть политику «одна семья – один ребёнок». Согласно новым правилам, теперь разрешено иметь второго ребенка в семьях, где муж или жена были единственными детьми у своих родителей. Раньше для получения права на второго ребёнка оба супруга должны были быть единственными детьми в своих семьях.

Весной прошлого года в проекте 13-го пятилетнего плана социально-экономического развития Китая (2016-2020 годы), представленном на утверждение Всекитайского собрания народных представителей, было сказано, что численность населения КНР к 2020 году увеличится до 1,42 миллиарда человек.

Просмотров всего: 53

#жизнь #Китай

распечатать