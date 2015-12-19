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В Благовещенске проверяют продавцов дров

В Благовещенске проверяют продавцов дров

20 января в Благовещенске прошёл рейд, организованный министерством лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области совместно с полицией и Общероссийским народным фронтом. Специалисты министерства и полиция проверили законность торговли дровами в районе благовещенской ВДНХ.

Во время рейда на площадке у ВДНХ были замечены два грузовых автомобиля, гружёных дровами. Хозяин одного из автомобилей отсутствовал, сотруднику полиции удалось установить владельца второго грузовика, а также установить факт торговли. Документов, разрешающих ведение предпринимательской деятельности, у мужчины не оказалось. Полицейским был составлен протокол об административном правонарушении, который будет направлен в суд. Теперь амурчанину грозит штраф.

Это первый подобный рейд, проведённый в 2017 году. В прошлом году таких рейдов было около 60, из них 12 в Благовещенске.

Законная продажа дров должна осуществляться только в специально отведённом месте. У продавца должны быть документы, разрешающие ведение предпринимательской деятельности, а также документы на продаваемый лес, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

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#закон #торговля

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Комментарии
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  • МУДРЫЙ

    МУДРЫЙ
    1 час назад

    Там не у кого нет документов, это дикие лесорубы.

  • makssidorov90

    makssidorov90
    1 час назад

    Самый лёгкий способ бросить курить! С помощью народного средства!, можно избавиться от вредной привычки за пару дней и полностью изменить свою жизнь. Советую всем - http://vkk.me/tabamecs

  • холостяк

    холостяк
    15 минут назад

    Надо чаще рейды проводить! Весной едешь в сады, лесополоса вся выпилена и в основном березняк, одни ветки вдоль дороги валяются

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