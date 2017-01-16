В Благовещенске студентов учили работать на посту ДПС

Амурские студенты примерили на себя роль сотрудников ГИБДД и вместе с полицейскими дежурили на посту. Такое мероприятие провели в ходе всероссийской акции «Студенческий десант», чтобы учащиеся узнали о профессии полицейского изнутри.

Пока полицейские останавливали машины и проверяли документы, ребята следили за их работой со стороны. А инспекторы рассказывали о тонкостях профессии.

«Смотрите, вот, например, машина едет – там камера ее сняла и передала информацию. Система "Поток" фиксирует, передает госномера, и автомобили сразу останавливаются. Либо инспектор также находится на проезжей части и выполняет функцию обеспечения безопасности дорожного движения», – пояснил инспектор.

Подежурить с инспекторами ДПС студенты решили не из простого любопытства.

«Я со школы мечтала: хочу работать по этой профессии. Мне нравятся порядок, справедливость. Поэтому я бы очень хотела работать в этой сфере. Я решила, что будет интересно провести какое-то время с сотрудниками ДПС, посмотреть, как они работают, останавливают машины, по каким причинам, что для этого требуется», – рассказала Елизавета Ворончихина.

Студенты смогли увидеть, как полицейские обыскивают автобусы, ищут запрещенные средства и оружие. Ничего подобного в этот разони не нашли. Но рассказали, как выявляют на посту угнанные машины и ловят преступников по отпечаткам пальцев. К работе инспекторов ДПС студенты проявили немалый интерес.

«Я задавал много вопросов, потому что я сам автовладелец. Мне были интересны многие моменты, например, как не нарушать правила, какие надо не упустить моменты при проезде через пост», – пояснил Артем Гайдай.

Пятеро студентов не только посмотрели, но и прочувствовали – каково это дежурить на посту в мороз. Спустя полчаса ребята пошли греться, а вот инспекторам ДПС приходится стоять на холоде по несколько часов в сутки.

«Цель акции – популяризация профессии сотрудников органов внутренних дел. Мы хотим, чтобы ребята наглядно посмотрели, как работают сотрудники полиции. Чтобы после окончания учебного заведения они приходили к нам на работу», – рассказал инспектор отделения пропаганды областного управления ГИБДД Андрей Бурмантов.

Акция «Студенческий десант» продлится четыре дня. За это время амурские студенты поближе познакомятся с профессией участкового, криминалиста, сотрудника отделения по делам несовершеннолетних и инспектора патрульно-постовой службы.

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