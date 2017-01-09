Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20января
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 17:06 1

Под предлогом единовременной выплаты мошенница обманула благовещенскую пенсионерку

19 января в полицию Благовещенска обратилась 60-летняя женщина, которая рассказала, что с ее банковского счета пропали более 90 тысяч рублей. Оказалось, пенсионерка попалась на уловки мошенницы, которая предложила горожанке помочь с получением единовременной выплаты в 5 тысяч рублей.

Полицейские установили, что накануне заявительнице позвонила неизвестная девушка и представилась сотрудницей Пенсионного фонда. Звонившая поинтересовалась, выплачивалась ли пенсионерке единовременная выплата в 5 тысяч рублей, положенная всем пенсионерам России. Женщина ответила отрицательно.

Тогда девушка попросила потерпевшую продиктовать данные банковской карты, а также сообщить кодовые слова. Пенсионерка выполнила просьбу. После этого с ее карты мошенница сняла деньги в размере более 90 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает амурское управление МВД.

Просмотров всего: 497

#происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • makssidorov90

    makssidorov90
    1 час назад

    Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени!. Советую теперь всем - http://elenamalusheva.blogspot.com

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

В Белогорске изъяли больше 11 тысяч литров незамерзающей жидкости с содержанием метанола

сегодня , 19:03
Общество 23

С февраля амурчане будут платить за общедомовые нужды фиксированную сумму
Происшествия 19

В Белогорске нашли тонну некачественного сливочного масла
Общество 1

В Благовещенске нашли девушку с аппаратом Илизарова