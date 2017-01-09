Под предлогом единовременной выплаты мошенница обманула благовещенскую пенсионерку

19 января в полицию Благовещенска обратилась 60-летняя женщина, которая рассказала, что с ее банковского счета пропали более 90 тысяч рублей. Оказалось, пенсионерка попалась на уловки мошенницы, которая предложила горожанке помочь с получением единовременной выплаты в 5 тысяч рублей.

Полицейские установили, что накануне заявительнице позвонила неизвестная девушка и представилась сотрудницей Пенсионного фонда. Звонившая поинтересовалась, выплачивалась ли пенсионерке единовременная выплата в 5 тысяч рублей, положенная всем пенсионерам России. Женщина ответила отрицательно.

Тогда девушка попросила потерпевшую продиктовать данные банковской карты, а также сообщить кодовые слова. Пенсионерка выполнила просьбу. После этого с ее карты мошенница сняла деньги в размере более 90 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает амурское управление МВД.

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#происшествия

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