Амурские вузы предлагают новые специальности

Фото: sputnik.ru

У амурских школьников остаётся всего несколько дней, чтобы окончательно определиться, по каким предметам они будут сдавать единые государственные экзамены. Выбор нужно сделать до 1 февраля. Университеты, в свою очередь, готовят для будущих студентов новые специальности.

В Амурском государственном университете с этого года будут готовить бакалавров – учителей немецкого и английского языков, а также открывают магистратуру для учителей изобразительного искусства. Обучение платное. В общем, число бюджетных мест в университете по сравнению с прошлым годом не изменилось, их около 700.

Новые специальности открывают и в Дальневосточном государственном аграрном университете. Студентов приглашают на специальности «Товароведение», а также «Экология и природопользование». Всего в аграрном вузе будет примерно 670 бюджетных мест.

В Благовещенском педуниверситете некоторые специальности объединили и появились новые – «География, биология» и «Дошкольное образование, английский язык». Бюджетных мест около 600.

Специалисты советуют амурским выпускникам сделать выбор в пользу профильного ЕГЭ по физике и математике. Тогда им откроются для поступления около 500 бюджетных мест в разных вузах Амурской области.

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