Супруге погибшего в Сирии амурчанина вручили орден Мужества

20 января в Белогорске супруге Никиты Шевченко, погибшего при выполнении боевого задания в Сирии, торжественно вручили орден Мужества. Как сообщало Амур.инфо, 17 июля 2016 года 23-летний житель Белогорска погиб, сопровождая гуманитарный груз в Алеппо.

В мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности командующего 35-й Армией полковник Павел Шейнеман, замглавы по строительству и землепользованию Владимир Розонов, председатель горсовета Виктория Гратий, военный комиссар Белогорска, Белогорского и Серышевского районов Сергей Ревин, ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций, воспитанники военно-патриотических клубов и кадетских классов города, а также военнослужащие Белогорского гарнизона.

Супруга погибшего Екатерина Шевченко пришла с 4-летним сыном.

Церемония началась с выноса в зал Гарнизонного дома офицеров государственного флага России и боевого знамени артиллерийской бригады. Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, Никита Шевченко награжден орденом Мужества посмертно. Павел Шейнеман передал государственную награду вдове и сыну погибшего.

«Все вы знаете, что Россия ведет борьбу с международным терроризмом как внутри страны, так и на дальних рубежах. К сожалению, эта борьба не обходится без потерь. 17 июля мы потеряли жителя нашего города при выполнении боевого задания в Сирийской Арабской Республике. Мы не забудем подвиг наших героев. Они останутся в наших сердцах. Администрация Белогорска выйдет с инициативой об увековечивании памяти Никиты Шевченко на мемориале воинской Славы. Спасибо вам за достойного гражданина, мужа и отца. Надеюсь, что мы все вместе сможем воспитать достойное поколение», – выступил Владимир Розонов.

К присутствующим обратился ветеран Великой Отечественной войны Петр Александрович Кононенко. «Уважаемые воины Белогорского гарнизона, кадеты – будущие воины. Только что орден Мужества передали супруге погибшего Никиты Шевченко. Родина не забывает своих сынов. Любая война не обходится без жертв. Я обращаюсь к воинам 35-й армии. Будьте мужественными, защищая Родину. Ваш ратный труд – это вклад в защиту нашей страны. Каждый из вас должен быть начеку, быть смелым, дисциплинированным. Защищая Родину, Никита сложил свою голову, но у него остался сын – наследник, будущий воин. Я думаю, что он запомнит сегодняшнее мероприятие и будет верным сыном нашей страны, как и его отец», – сказал ветеран.

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