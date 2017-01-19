Глава Белогорска Станислав Мелюков примет участие в работе XVI съезда «Единой России»

Глава Белогорска Станислав Мелюков находится в командировке. В составе делегации от Амурской области он примет участие в XVI отчетно-выборном съезде Партии «Единая Россия». Он пройдет 21 и 22 января в Москве.

В амурскую делегацию во главе с губернатором региона Александром Козловым вошел председатель Законодательного собрания Амурской области Константин Дьяконов, мэр Благовещенска Валентина Калита.

В рамках работы съезда подведут итоги работы за пятилетний период и определят цели, задачи и план работы. В первый день будут работать семь дискуссионных площадок, в которых делегация Амурской области примет активное участие.

В повестке съезда также избрание руководящих органов партии – Высшего и Генерального советов, председателя партии, Центральной контрольной комиссии. Перед началом пленарного заседания состоится расширенное заседание Высшего и Генерального советов с участием всех секретарей региональных отделений, который утвердит повестку съезда.

Напомним, что в настоящее время Амурскую область в составе Генерального совета партии представляет глава Белогорска Станислав Мелюков.

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