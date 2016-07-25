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Благовещенец продаёт кота-экстрасенса

Благовещенец продаёт кота-экстрасенса

Привлечёт мужей, жен, отвадит любовниц, привлечёт удачу и богатство – и всё это про кота, которого продаёт на сайте объявлений один из жителей Благовещенска. Цена пушистого указана – 17 рублей. Но владелец признался, что в графу не влезли ноли, и отдать любимца мужчина готов только за 17 000 000 рублей и никак не дешевле.

Мальчику 800 лет, и он обладает « редчайшим даром общения с потусторонним миром. Видит привидений, духов, астральных сущностей. Умеет с ними общаться, блокировать или усиливать их действие. Бесценный помощник на спиритических сеансах. Может определять и лечить все мыслимые и немыслимые болезни», – перечисляет плюсы животного нынешний владелец.

Но есть у британского короткошёрстного и минусы. По словам хозяина, он «умеет проходить сквозь стены, может становиться невидимым. Посредством гипноза заставляет хозяев скормить ему самое вкусное содержимое холодильника или отправить среди ночи в магазин за колбасой».

С корреспондентом ИА «Амур.инфо» владелец кота рассказывал серьёзным тоном, и понять, действительно он верит в то, что говорит, или просто шутит, оказалось непросто. «Там указана цена – 17 рублей. На самом деле – 17 миллионов, просто ноли не влезли в графу. Дешевле я его отдать не готов, ни в коем случае. Но он такой, да, экстрасенс, сквозь стены ходит у нас, есть такое. Знаете, его можно в "Битву экстрасенсов" отправить спокойно», – поделился хозяин Алекс.

По словам мужчины, к нему уже обращался один желающий приобрести чудо-кота, но дальше разговоров пока дело не пошло.

Просмотров всего: 1370

#животные #юмор

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Robin

    Robin
    4 часа назад

    Моя аватарка говорит все что я думаю об этой новости.

  • Альби

    Альби
    4 часа назад

    Хозяин приколист) Мне было бы жаль продавать такого уникального кота)

  • remez

    remez
    4 часа назад

    17 млн рублей за такого кота - это практически даром!

  • full

    full
    3 часа назад

    Пропаганда магии?

  • Сашковна

    Сашковна
    3 часа назад

    Интересно, а к нему прийти на прием можно?

  • Гыга

    Гыга
    3 часа назад

    На рынке корову котейку старик продавал

    Ни кто за корову котейку цены не давал

    ******************

    Буренку котейку свою не продам ни кому

    Такая скотина нужна самому

  • Venezia

    Venezia
    2 часа назад

    Посмеялась:)

  • гусеница

    гусеница
    2 часа назад

    Robin

    Моя аватарка говорит все что я думаю об этой новости.



    Вот все так говорят, а Вы купите кота!

    Со смехом

  • makssidorov90

    makssidorov90
    1 час назад

    Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь!. Вот мой блог - http://vkk.me/tabamecs

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