В Белогорске нашли тонну некачественного сливочного масла

Фото: пресс-служба областного управления Роспотребнадзора

В Белогорске сотрудники областного управления Роспотребнадзора провели внеплановую выездную проверку в магазине «Светофор». В ходе рейда было выявлено около тонны фальсифицированного сливочного масла. В нем животные жиры подменены неизвестными жирами немолочного происхождения.

Проверке подверглось масло несоленое сладко-сливочное «Крестьянское» высший сорт, м.д.ж. 72,5 %, в фольге, упаковка по 180 граммов, дата изготовления: 21.10.2016 года. Изготовитель: ООО «СбытПродСервис» из Челябинска.

Покупателей вводили в заблуждение: они приобретали продукт с надписью на этикетке «Масло сливочное крестьянское», который фактически не является маслом и изготовлен из сырья неизвестного происхождения.

Фальсифицированное сливочное масло в количестве 5 320 пачек общим весом 957,6 килограмма сняли с реализации и утилизировали. В отношении виновного лица, допустившего реализацию фальсифицированного масла, составлен протокол об административном правонарушении, сообщает сайт областного управления Роспотребнадзора.

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#происшествия

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