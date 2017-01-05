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В Белогорске нашли тонну некачественного сливочного масла

В Белогорске нашли тонну некачественного сливочного масла
Фото: пресс-служба областного управления Роспотребнадзора

В Белогорске сотрудники областного управления Роспотребнадзора провели внеплановую выездную проверку в магазине «Светофор». В ходе рейда было выявлено около тонны фальсифицированного сливочного масла. В нем животные жиры подменены неизвестными жирами немолочного происхождения.

Проверке подверглось масло несоленое сладко-сливочное «Крестьянское» высший сорт, м.д.ж. 72,5 %, в фольге, упаковка по 180 граммов, дата изготовления: 21.10.2016 года. Изготовитель: ООО «СбытПродСервис» из Челябинска.

Покупателей вводили в заблуждение: они приобретали продукт с надписью на этикетке «Масло сливочное крестьянское», который фактически не является маслом и изготовлен из сырья неизвестного происхождения.

Фальсифицированное сливочное масло в количестве 5 320 пачек общим весом 957,6 килограмма сняли с реализации и утилизировали. В отношении виновного лица, допустившего реализацию фальсифицированного масла, составлен протокол об административном правонарушении, сообщает сайт областного управления Роспотребнадзора.

Просмотров всего: 1562

#происшествия

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • brokle

    brokle
    4 часа назад

    кто бы сомневался... За такую цену купить что то натуральное

  • эсфирь

    эсфирь
    4 часа назад

    В Белогорском Светофоре и молоко сухое цельное, фасовка 400 грамм, совсем не МОЛОКО, а не понять что там? Молоком совсем не пахнет. Имела неосторожность купить 18 января сей продукт.

  • full

    full
    4 часа назад

    О, как. А мне Светофор рекомендовали, как любителей торговать просрочкой. А оно вона чо...

  • Монстриха

    Монстриха
    4 часа назад

    Беру только бытовую химию, такая же ка и вдругих магазинах только дешевле

  • ё

    ё
    4 часа назад

    А видео будет, как Росподребнадзор мужественно свой бульдозер этим маслом смазывать будет?

  • Ослы (имя нам - Легион)

    Ослы (имя нам - Легион)
    4 часа назад

    надо поискать контрафакт красной икры однако.

  • Ташка

    Ташка
    3 часа назад

    Ну хоть не 5 кг, как с яблоками :)

  • Арахис с перцем

    Арахис с перцем
    2 часа назад

    Светофор это помойка

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    2 часа назад

    В отличии от других магазинов на товарах "Светофора" честно написано из какого дерьма что-либо из продуктов изготовлено. На "Сливочном масле из растительных жиров" то же. Право приобретать или нет - за потребителем. А вот ценник на промтовары, по сравнению с любыми барыгами, там по настоящему радует.

  • full

    full
    1 час назад

    Юрий Щукин

    В отличии от других магазинов на товарах "Светофора" честно написано из какого дерьма что-либо из продуктов изготовлено. На "Сливочном масле из растительных жиров" то же. Право приобретать или нет - за потребителем. А вот ценник на промтовары, по сравнению с любыми барыгами, там по настоящему радует.



    Юрий, а в голову не приходило, что из растительных жиров сливочное масло не делают. Не?

  • makssidorov90

    makssidorov90
    1 час назад

    Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем! - http://elenamalusheva.blogspot.com

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    55 минут назад

    full

    Юрий Щукин

    В отличии от других магазинов на товарах "Светофора" честно написано из какого дерьма что-либо из продуктов изготовлено. На "Сливочном масле из растительных жиров" то же. Право приобретать или нет - за потребителем. А вот ценник на промтовары, по сравнению с любыми барыгами, там по настоящему радует.



    Юрий, а в голову не приходило, что из растительных жиров сливочное масло не делают. Не?



    В том, о котором здесь толковище сколько-то там процентов молочного жира, а оно из сливок))) вот и назвали "Сливочное масле из растительных жиров". Но состав перечислен подробно. Народ берёт за чем-то. Мне не нужно, я не взял. Купил пакет стирального порошка 5 кг и канистру тосола 5 л. на 50% дешевле чем где-либо.

  • Алекс К

    Алекс К
    42 минуты назад

    full

    Юрий Щукин

    В отличии от других магазинов на товарах "Светофора" честно написано из какого дерьма что-либо из продуктов изготовлено. На "Сливочном масле из растительных жиров" то же. Право приобретать или нет - за потребителем. А вот ценник на промтовары, по сравнению с любыми барыгами, там по настоящему радует.



    Юрий, а в голову не приходило, что из растительных жиров сливочное масло не делают. Не?



    сегодня в кешку зашли, взял я масло в круглой пластмассовой упаковке,давай читать состав...удивишься.. пальмовое масло и прочая прочая. недорогое? недорогое. из фекалий? из них. в магазине ботльшой проходимости? в нем.

    #спасибопутину

  • Алекс К

    Алекс К
    40 минут назад

    кстати,я брал ЭТО масло. на вкус- ниче так. нормально плавится. в кешке такое же продается,кажется

    щас в кешках много товаров которые продаются в светофоре

  • Алекс К

    Алекс К
    39 минут назад

    еще в светофоре брали мясо по 210. типа свежемороженое.

    приехал домой,разморозил,с него кровяка полилась. Значит точно свежее.

    накрутил с него фарша,здоровское мясо. по 210

  • Талли

    Талли
    29 минут назад

    Алекс К

    еще в светофоре брали мясо по 210. типа свежемороженое.

    приехал домой,разморозил,с него кровяка полилась. Значит точно свежее.

    накрутил с него фарша,здоровское мясо. по 210

    Хм... А вы уверены, что это кррвяка была? )))))

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    23 минуты назад

    Алекс К

    еще в светофоре брали мясо по 210. типа свежемороженое.

    приехал домой,разморозил,с него кровяка полилась. Значит точно свежее.

    накрутил с него фарша,здоровское мясо. по 210



    Но полуфабрикаты брать ооочень рискованно! Конфеты то же состав смотреть надо. Впрочем как и во всех других магазинах.

  • full

    full
    7 минут назад

    Современные реалии - в магазин, как по минному полю. А где все те контролеры, что за это деньги получают? Уничтожают пять кг яблок?

  • Ташка

    Ташка
    6 минут назад

    Ананасы консервирование там по 80р, а персики по 90. В кешке такой же объем по 120-150р. Ничем не отличаются. Масло подсолнечное "Аннинское" по 69р было. Такое же в магазине у дома за 85. А так этикетки читать надо, о составе, что народ ожидает от тушенки за 30р или колбасы за 100/кг - непонятно.

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