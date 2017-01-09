Коммунисты требуют штрафовать за отрицание революции 1917 года

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Активисты партии «Коммунисты России» настаивают на принятии закона, который предусматривал бы административную ответственность за отрицание Октябрьской революции 1917 года. Об этом пишет «Русская планета», ссылаясь на РИА Новости.

Соответствующее предложение направлено председателю нижней палаты российского парламента Вячеславу Володину.

Как рассказал информагентству представитель партии Сергей Малинкович, в послании отмечается, что некоторые политические деятели из числа представителей либеральных и правых сил всё чаще подвергают сомнению факты исторического выстрела крейсера «Аврора» и штурма Зимнего дворца, а именовать революцию «государственным переворотом» считают хорошим тоном. «Всё это вносит разброд и рознь в российское общество, противоречит очевидным историческим фактам, дезориентирует новые поколения россиян», – настаивают авторы обращения.

Виновных в отрицании революции коммунисты предлагают наказывать штрафом в размере 50 МРОТ или привлекать к общественно-полезным работам.

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